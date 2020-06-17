Коронавирус

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Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.
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с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.
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В «Ростове» эпидемия – уже 6 заболевших. Что теперь будет с РПЛ?

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