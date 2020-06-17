Коронавирус
ИзвестияФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.
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с чего всё началось
Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.ФК Ростоввчера в 10:44
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Есть ли у «Ростова» 18 «живых» игроков? Лига и РФС выступали против переносов
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Коммерсантъ 00:40
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Путин обратится к нации перед голосованием по Конституции
Президент РФ Владимир Путин готовит обращение к нации перед голосованием по изменению Конституции России.
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В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи
Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
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Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании.
Rambler News Service вчера в 04:05
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Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел процедуру в криотерапевтической камере при температуре минус 146 градусов.
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По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
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К "жёлтой зоне" отнесены Шкотовский район, а также города Арсеньев и Артём.
Deita.ru вчера в 23:05
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Сахалинцы и курильчане могут пройти бесплатный тест на COVID-19 перед поездкой на материк
Жители Сахалинской области перед поездкой в другие регионы смогут сдать тесты на коронавирус бесплатно.
РИА Сахалин-Курилы 00:44
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Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
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Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Энергетика
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Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews 16 июня в 17:24