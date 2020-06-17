Коронавирус

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Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.
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с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.
ФК Ростоввчера в 10:44

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В «Ростове» эпидемия – уже 6 заболевших. Что теперь будет с РПЛ?

Чемпионатвчера в 12:05

В «Ростове» прокомментировали вспышку коронавируса в команде

Sport.ruвчера в 11:29

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

ФК Ростоввчера в 10:44

Есть ли у «Ростова» 18 «живых» игроков? Лига и РФС выступали против переносов

Спорт-Экспрессвчера в 10:55

«Ростов» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде

РИА Новостивчера в 10:53

У шестерых игроков ФК «Ростов» нашли коронавирус

1rnd.ruвчера в 11:12

У шести игроков основы ФК «Ростов» обнаружили коронавирус

Donnews.ruвчера в 10:34
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

РБК вчера в 23:38
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 16 июня в 09:21
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Политика

Закон о санкциях против Китая из-за уйгуров подписан Трампом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке закона, вводящего антикитайские санкции из-за проблемы уйгуров, стало известно в начале месяца.
REGNUM вчера в 16:29
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Происшествия

На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета вчера в 02:37
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Энергетика

Россиянам оплатят 60% расходов за перевод машин с бензина на газ

Россиянам государство оплатит 60% расходов, связанных с переводом автомашины с бензина на газ.
МонаВиста 16 июня в 03:24
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Политика

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона из-за его мемуаров

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон раскрыл в своей книге секретную информацию и нарушил закон.
Коммерсантъ 00:40
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Политика

Путин обратится к нации перед голосованием по Конституции

Президент РФ Владимир Путин готовит обращение к нации перед голосованием по изменению Конституции России.
Политсовет 00:17
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Коммерсантъ вчера в 10:07
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 16:52
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Политика

В Саратове учитель объяснила родителям учеников, кто против поправок в Конституцию: западные спецслужбы, толпа атеистов и геи

Родители учеников школы № 5 в Заводском районе Саратова в чате мессенджера получили от классного руководителя материал на тему голосования по поправкам в Конституцию.
Вечерняя Казань вчера в 09:35
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Происшествия

Михаила Ефремова привезли на допрос

Газета.Ru вчера в 08:16
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Технологии

Boston Dynamics начала продавать робота-собаку Spot

Компания Boston Dynamics начала свободную продажу робота-собаки Spot, который неоднократно появлялся в рекламных роликах компании.
Rambler News Service вчера в 04:05
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Общество

Ветеран афганской войны пригрозил Киркорову после ролика о десантнике

РИА Новости 16 июня в 10:52
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Футбол

Мбаппе прошел процедуру криотерапии при минус 146 градусов

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошел процедуру в криотерапевтической камере при температуре минус 146 градусов.
Матч ТВ 00:52
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
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Общество

ВОЗ прекращает испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

15 июня Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США отозвало разрешение на поставку в больницы препаратов гидроксихлорохин и хлорохин для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:50
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Здоровье

Названы «красные зоны» по распространению коронавируса в Приморье

К "жёлтой зоне" отнесены Шкотовский район, а также города Арсеньев и Артём.
Deita.ru вчера в 23:05
Общество

На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
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Общество

Сахалинцы и курильчане могут пройти бесплатный тест на COVID-19 перед поездкой на материк

Жители Сахалинской области перед поездкой в другие регионы смогут сдать тесты на коронавирус бесплатно.
РИА Сахалин-Курилы 00:44
Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал вчера в 17:21
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Общество

Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы вчера в 03:32
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Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену на нефть

В интервью телеканалу Bloomberg министр энергетики России заявил, что нашей стране комфортно с ценами на нефть на уровне 50 долларов за баррель.
РЕН ТВ вчера в 15:25
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Здоровье

«Потеря сознания и инсульт»: врач объяснила, чего категорически нельзя делать в жару

«Вечерняя Москва» решила выяснить, чье здоровье подвержено наибольшей опасности в эти дни и чего не стоит делать при такой погоде.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Происшествия

В полиции Франции заявили об опасности, исходящей от чеченской общины

Разведслужба уголовного розыска французской полиции (Sirasco) направила в Главное управление юридической полиции Франции (DCPJ) доклад, в котором говорится о том, что в стране наблюдается все более опасная деятельность со стороны представителей чеченской общины, сообщает газета Le Parisien.
Инфорос вчера в 05:54
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Технологии

Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider

Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews 16 июня в 17:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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