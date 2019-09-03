Футбол
MetaratingsПоярков перешёл из «Локомотива» в «Ростов»
«Ростов» согласовал с «Локомотивом» трансфер защитника Николая Пояркова. Как стало известно Metaratings.ru, за 19-летнего игрока молодёжного состава «железнодорожников» будет заплачено €700 тысяч.
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«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»
Sport24.ruвчера в 17:33
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
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Курс доллара превысил 67 рублей
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