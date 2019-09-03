Футбол

MetaratingsMetaratingsПоярков перешёл из «Локомотива» в «Ростов»

«Ростов» согласовал с «Локомотивом» трансфер защитника Николая Пояркова. Как стало известно Metaratings.ru, за 19-летнего игрока молодёжного состава «железнодорожников» будет заплачено €700 тысяч.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» заплатил 300 тысяч за игрока «Локомотива»

Спорт-Экспресс07:36

«Спорт-Экспресс»: «Ростов» заплатил «Локомотиву» 300 тысяч евро за Пояркова

Sports.ru07:46

Николай Поярков — игрок «Ростова»!

ФК Ростоввчера в 17:28

Поярков перешел из «Локомотива» в «Ростов», но сезон проведет в «Рубине»

РИА Новостивчера в 17:49

«Ростов» подписал Пояркова и отдал его в аренду «Рубину»

Sportbox.RUвчера в 17:41

«Ростов» подписал Пояркова и отдал его в аренду «Рубину»

Матч ТВвчера в 17:41

«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»

Sport24.ruвчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Общество

Назван самый распространенный размер груди россиянок

Известия 01:00
Происшествия

В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады

По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика

Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Происшествия

Подросток в Алабаме застрелил пятерых членов своей семьи

В американском штате Алабама вечером 2 сентября четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
РБК 07:43
Кино

Умер продюсер «Достучаться до небес» Томас Циклер

В возрасте 55 лет умер кинопродюсер Томас Циклер. Об этом сообщил директор киностудии Babelsberg Кристофер Фиссер.
Культуромания 06:57
Авто

Седан Aurus станет моноприводным

В ОТТС прописаны четыре модификации Aurus Senat: моно- и полноприводный седан, а также бронированные седан и лимузин.
Motor 06:03
Футбол

Комличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам

Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА.
Вести.Ru вчера в 22:09
Интернет

В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием

В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27
Происшествия

СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках»

Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».
Собеседник 06:21
Хоккей

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил состав на первый выезд сезона

Телеканал UTV вчера в 05:50
Происшествия

В Испании скончался после кастинга начинающий порноактер

Live24 07:36
Политика

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Происшествия

На Ставрополье разбился штурмовик Су-25

BFM.ru 08:00
Происшествия

Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка

Как отмечает НСН, 3 сентября в Санкт-Петербурге проходит прощание с 12-летней девочкой, которая также скончалась в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме.
Известия 07:36
Авто

Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».
Ведомости вчера в 08:15
Политика

Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

Российская газета 04:07
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Политика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
RT на русском 07:13
Происшествия

Обвиняемой в краже 20 млн рублей Луизе Хайруллиной продлили арест

Башинформ 05:48
Происшествия

За твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам

Gazeta.SPb 07:16
Кино

Главные роли в «Брате-3» выставили на продажу за пять миллионов рублей

Lenta.ru 06:59
Наука

Частицы могут быстрее перемещаться в толпе клеточных молекул

Частицы движутся быстрее в переполненной клеточной среде, когда молекулы сбиваются в хаотичную «толпу».
Научная Россия вчера в 05:57
Авто

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика

ВЦИОМ: Россияне верят в способность властей защитить их от террористов

По данным исследования ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян - 80 процентов - уверены в том, что государство защитит их от террористических актов.
Российская газета 05:07
Технологии

В России испытали опытный образец экзоскелета для работы в шахтах

Специалисты компании «Воркутауголь» провели испытания опытного образца экзоскелета, который разрабатывался для облегчения труда шахтёров, сообщает 3 сентября пресс-служба группы «Северсталь».
REGNUM 07:25
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное