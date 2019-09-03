«Ростов» согласовал с «Локомотивом» трансфер защитника Николая Пояркова. Как стало известно Metaratings.ru, за 19-летнего игрока молодёжного состава «железнодорожников» будет заплачено €700 тысяч.

Поярков перешёл из «Локомотива» в «Ростов»

Происшествия В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.

Политика Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Происшествия Подросток в Алабаме застрелил пятерых членов своей семьи В американском штате Алабама вечером 2 сентября четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

Кино Умер продюсер «Достучаться до небес» Томас Циклер В возрасте 55 лет умер кинопродюсер Томас Циклер. Об этом сообщил директор киностудии Babelsberg Кристофер Фиссер.

Авто Седан Aurus станет моноприводным В ОТТС прописаны четыре модификации Aurus Senat: моно- и полноприводный седан, а также бронированные седан и лимузин.

Футбол Комличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" и сборной России по футболу Николай Комличенко не перейдет в московский ЦСКА.

Происшествия СК снял обвинения с четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» Следственных комитет прекратил дела в отношении четырех фигурантов дела о «массовых беспорядках» на митингах 27 июля в Москве, сообщает «Новая газета».

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка Как отмечает НСН, 3 сентября в Санкт-Петербурге проходит прощание с 12-летней девочкой, которая также скончалась в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме.

Авто Группа ГАЗ представила новую «Газель» Группа ГАЗ представила новый легкий коммерческий автомобиль «Газель NN».

Политика Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Наука Частицы могут быстрее перемещаться в толпе клеточных молекул Частицы движутся быстрее в переполненной клеточной среде, когда молекулы сбиваются в хаотичную «толпу».

Авто Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.

Политика ВЦИОМ: Россияне верят в способность властей защитить их от террористов По данным исследования ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян - 80 процентов - уверены в том, что государство защитит их от террористических актов.

Технологии В России испытали опытный образец экзоскелета для работы в шахтах Специалисты компании «Воркутауголь» провели испытания опытного образца экзоскелета, который разрабатывался для облегчения труда шахтёров, сообщает 3 сентября пресс-служба группы «Северсталь».

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.