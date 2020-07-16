Коронавирус

ИзвестияИзвестияФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».
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с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение
, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».
Коммерсантъвчера в 09:34

Подробнее о событии

«Тамбов» поддержал сотрудников и футболистов «Сочи», заболевших коронавирусом. Матч команд был отменен

Sport24.ruвчера в 17:45

«Сочи» не сыграет с «Тамбовом». В клубе 9 случаев заражения коронавирусом

Sport.ruвчера в 09:00

«Выходные». Кокорин опубликовал фото из самолёта с игроками «Сочи»

Чемпионатвчера в 11:00

В «Сочи» 9 случаев коронавируса — клуб не сможет сыграть с «Тамбовом». Это убивает интригу в борьбе за выживание

Матч ТВвчера в 10:13

Эдуард Безуглов: «В „Сочи“ поступили очень грамотно»

Спорт-Экспрессвчера в 15:38

Кокорина и Заболотного нет среди заразившихся коронавирусом игроков «Сочи»

Sports.ruвчера в 08:56

Девять игроков «Сочи» заразились коронавирусом, матч с «Тамбовом» отменен

Нева Спортвчера в 08:48
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
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Политика

В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru вчера в 03:44
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Происшествия

В Оренбуржье из-за крупного лесного пожара объявлен режим ЧС

В Ташлинском районе Оренбургской области бушует два крупных пожара. Введен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
REGNUM 00:49
Происшествия

В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов в Байкал

ТАСС 00:38
Футбол

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

Газета.Ru вчера в 17:29
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Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
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Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа

На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости вчера в 06:00
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Шоу-бизнес

Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи

Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
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Космос

Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro вчера в 11:20
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Политика

Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК вчера в 21:49
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Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
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Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru вчера в 14:39
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Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
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Религия

На Урале прошел крестный ход в память о Николае II и его семье

В ночь на пятницу, 17 июля, в Свердловской области прошел крестный ход в память о расстреле императорской семьи в июле 1918 года, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.
РБК 01:11
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Политика

Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»

Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Общество

Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2

Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Армия и оружие

Соловьёв заявил о готовности Москвы к жёстким мерам против Киева

Журналист отметил, что Москва также устала от недоговороспособности Киева.
ИА Новороссия вчера в 14:33
Игры

«Сотрудники были недовольны»: режиссёр The Last of Us Part II рассказал о попытках пресечь переработки

Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью актёру Трою Бейкеру (Troy Baker) поделился мнением насчёт переработок в Naughty Dog и рассказал, как руководство студии пыталось разобраться с этой ситуацией.
3DNews вчера в 05:43
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
4,6K
Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Политика

FT: власти США могут внести TikTok в черный список

Белый дом рассматривает возможность внесения китайского приложения TikTok в так называемый черный список, что позволит избежать передачи личных данных граждан США в Китай.
ТАСС вчера в 23:14
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Хоккей

Андрей Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ

Вести.Ru 01:19
Общество

«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды

РБК 00:55
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости вчера в 06:01
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Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
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Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса

В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда вчера в 19:32
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Экономика

Владелец «Волмы» купил долю Якобашвили в производителе хлопьев и круп

Владелец компании «Волма», выпускающей отделочные материалы, Юрий Гончаров приобретает долю основателя «Вимм-билль-данна» Давида Якобашвили в производителе хлопьев и круп «Арчеда-продукт».
Ведомости вчера в 22:29
Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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