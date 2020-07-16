с чего всё началось

Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».

ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

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