Коронавирус
ИзвестияФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».
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с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».Коммерсантъвчера в 09:34
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Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Политика
В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню
Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню.
Lenta.ru вчера в 03:44
Происшествия
В Оренбуржье из-за крупного лесного пожара объявлен режим ЧС
В Ташлинском районе Оренбургской области бушует два крупных пожара. Введен режим ЧС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.
REGNUM 00:49
Футбол
Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу
Газета.Ru вчера в 17:29
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа
На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro вчера в 11:20
Политика
Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
РБК вчера в 21:49
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Религия
На Урале прошел крестный ход в память о Николае II и его семье
В ночь на пятницу, 17 июля, в Свердловской области прошел крестный ход в память о расстреле императорской семьи в июле 1918 года, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.
РБК 01:11
Политика
Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Армия и оружие
Соловьёв заявил о готовности Москвы к жёстким мерам против Киева
Журналист отметил, что Москва также устала от недоговороспособности Киева.
ИА Новороссия вчера в 14:33
Игры
«Сотрудники были недовольны»: режиссёр The Last of Us Part II рассказал о попытках пресечь переработки
Режиссёр The Last of Us Part II Нил Дракманн (Neil Druckmann) в интервью актёру Трою Бейкеру (Troy Baker) поделился мнением насчёт переработок в Naughty Dog и рассказал, как руководство студии пыталось разобраться с этой ситуацией.
3DNews вчера в 05:43
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
Политика
FT: власти США могут внести TikTok в черный список
Белый дом рассматривает возможность внесения китайского приложения TikTok в так называемый черный список, что позволит избежать передачи личных данных граждан США в Китай.
ТАСС вчера в 23:14
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
РИА Новости вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда вчера в 19:32
Экономика
Владелец «Волмы» купил долю Якобашвили в производителе хлопьев и круп
Владелец компании «Волма», выпускающей отделочные материалы, Юрий Гончаров приобретает долю основателя «Вимм-билль-данна» Давида Якобашвили в производителе хлопьев и круп «Арчеда-продукт».
Ведомости вчера в 22:29
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28