Коронавирус
REGNUMФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ. Отмечается, что девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус.
Читать в источнике
Оценить201
с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».Коммерсантъвчера в 09:34
Подробнее о событии
Показать все источники
«Тамбов» пожелал скорейшего выздоровления игрокам и сотрудникам «Сочи», которые заразились коронавирусом
Спорт-Экспрессвчера в 11:59
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Солнце на небе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться.
REGNUM вчера в 08:33
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
Наука
Эксперты СПбГУ создали модуль для расшифровки генома коронавируса
Научная Россия 15 июля в 14:36
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Футбол
Колодин рассказал, куда потратил премиальные за Евро-2008
Бывший защитник сборной России Денис Колодин рассказал, сколько получил премиальных за 3-е место на чемпионате Европы в 2008 году.
Спорт-Экспресс вчера в 21:11
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Футбол
Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена
В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений.
Фонтанка.Ру вчера в 10:36
Происшествия
Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы
RT на русском вчера в 19:57
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили носить маски бессрочно
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что масочный режим нужно сохранять не только во время коронавируса, потому как он препятствует распространению болезней.
Rusbankrot.ru вчера в 07:47
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более чем 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Общество
Куйвашев пообещал шести свердловским больницам новые томографы
Ряд свердловских больниц получат новые томографы. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Правда УрФО вчера в 11:37
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета вчера в 14:10
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru вчера в 04:42
Музыка
В честь Дня металлурга в «Квартирнике у Маргулиса» споют Агутин, Варум и Uma2rman
Все новости (Нижний Тагил) 15 июля в 06:12
Шоу-бизнес
Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены
Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене.
VSE42.RU вчера в 23:01
Происшествия
Ситуацией запертых в Забайкалье вахтовиков займётся прокуратура
Напомним, 46 вахтовиков из Бурятии оказались запертыми в общежитии рудника «Дарасунский».
Zabnews.ru 14 июля в 05:49
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю
News.ru 15 июля в 06:54
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Кино
В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены
В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса.
REGNUM вчера в 13:51
Общество
Установка памятника Ермаку в Тобольске вызвала споры
REGNUM 15 июля в 23:52
Здоровье
Больницы Новосибирской области получили 19 новых машин скорой помощи
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили руководителям медучреждений региона ключи от 19 автомобилей скорой помощи.
RuNews24.ru вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
Общество
Twitter-аккаунты Байдена и Обамы взломали
Хакеры взломали Twitter-аккаунт наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, а также около 50 аккаунтов других известных людей, в том числе бывшего президента страны Барака Обамы, сообщает Business Insider в среду, 15 июля.
Известия 15 июля в 18:52
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Общество
В Черемшане в выходные дни ожидаются осадки
В ближайшую неделю температура воздуха днем 26 – 28 градусов, ночью ожидается 16 – 19 градусов тепла.
Наш Черемшан вчера в 08:01
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ вчера в 13:52