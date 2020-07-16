с чего всё началось

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ. Отмечается, что девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус.

Общество В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России Солнце на небе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться. 163

Религия В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. 57

Футбол Колодин рассказал, куда потратил премиальные за Евро-2008 Бывший защитник сборной России Денис Колодин рассказал, сколько получил премиальных за 3-е место на чемпионате Европы в 2008 году.

Происшествия Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов. 2K

Футбол Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений. 3

Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 16

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 4

Здоровье В Роспотребнадзоре предложили носить маски бессрочно Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что масочный режим нужно сохранять не только во время коронавируса, потому как он препятствует распространению болезней. 655

Общество СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более чем 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании. 355

Политика Президент Польши оценил звонок российских пранкеров Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса. 859

Шоу-бизнес Агутин рассказал о спасении брака с Варум после его измены Заслуженный артист России Леонид Агутин в беседе с журналистами поделился историей о том, как ему удалось сохранить супружеские отношения с известной эстрадной певицей Анжеликой Варум после того, как она уличила его в измене. 11

Происшествия Ситуацией запертых в Забайкалье вахтовиков займётся прокуратура Напомним, 46 вахтовиков из Бурятии оказались запертыми в общежитии рудника «Дарасунский».

Кино В очередном трейлере «Новых мутантов» показали новые боевые сцены В ролике длительностью около минуты присутствуют сцены, которые ранее не показывали поклонникам комикса.

Здоровье Больницы Новосибирской области получили 19 новых машин скорой помощи Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили руководителям медучреждений региона ключи от 19 автомобилей скорой помощи. 2

Общество Twitter-аккаунты Байдена и Обамы взломали Хакеры взломали Twitter-аккаунт наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, а также около 50 аккаунтов других известных людей, в том числе бывшего президента страны Барака Обамы, сообщает Business Insider в среду, 15 июля.

Общество В Черемшане в выходные дни ожидаются осадки В ближайшую неделю температура воздуха днем 26 – 28 градусов, ночью ожидается 16 – 19 градусов тепла.