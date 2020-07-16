Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ. Отмечается, что девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус.

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

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