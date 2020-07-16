Коронавирус
REGNUMФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ. Отмечается, что девять представителей «Сочи» сдали положительные тесты на коронавирус.
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Политика
Группа конгрессменов поддержала санкции против «Северного потока-2»
Группа конгрессменов поддержала санкции против "Северного потока-2" и второй нитки "Турецкого потока", которые пригрозил ввести госдепартамент.
ПРАЙМ 15:04
Экономика
Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд
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РБК 13:53
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Технологии
Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали
Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
Футбол
Бывший нападающий «Зенита» Халк решил покинуть чемпионат Китая
Бразильский форвард Халк, выступающий за «Шангхай СИПГ», принял решение покинуть чемпионат Китая.
Советский спорт вчера в 01:30
Транспорт
Обязательные пломбы для крымских грузов отменены
Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
Энергетика
Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
В ходе телефонной конференции «Газпрома» начальник управления департамента компании Алексей Андреев сообщил, что руководство приняло решение о повышении цен на российский газ.
Live24 вчера в 11:40
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Политика
Что обещала Декларация о суверенитете Украины тридцать лет назад
В честь торжественной даты в своем выступлении президент страны Владимир Зеленский призвал политические силы Украины объединяться с целью противостояния российской агрессии, сравнив это время с 1990 годом.
Территория новостей 12:43
Общество
В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей
Газета.Ru вчера в 01:40
Общество
В Воронежской области открывают рестораны, музеи и библиотеки
Воронеж, 16 июля 2020, 18:48 — REGNUM Рестораны, музеи и библиотеки смогут открыться в Воронежской области.
REGNUM 11:48
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Спорт
Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
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По оценкам, в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12 процентов.
Московский Комсомолец 07:47
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Общество
Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов
Бумаги социальной сети резко упали в цене после новости о крупной хакерской атаке на Twitter, в результате которой были взломаны десятки верифицированных аккаунтов с миллионами подписчиков.
РБК 03:57
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
РИА Новости 04:19
Общество
Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
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Политика
В Германии призвали «ясно показать» России обороноспособность страны
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit заявила, что Германия должна донести до Москвы ясную позицию об обороноспособности страны и ее способности защитить себя в случае необходимости.
РИА Новости 13:32
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Гаджеты
В России выходят флагманы Vivo с передовой системой стабилизации
Компания Vivo анонсировала на российском рынке флагманскую серию смартфонов X50.
Вести.Ru 13:25
Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
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