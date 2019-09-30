РПЛ

Красная веснаКрасная веснаФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа

«Сочи» на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» 30 сентября в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Сочинцы открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Андрея Мостового. Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи».
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Нобоа - о мяче в ворота «Ахмата»: «Один из самых красивых голов в карьере». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голам Мостового и Нобоа

Чемпионатвчера в 14:23

Нобоа стал лучшим игроком матча «Сочи» — «Ахмат»

Матч ТВвчера в 14:27

«Сочи» обыграл «Ахмат» в последнем матче 11-го тура РПЛ

ODDS.ruвчера в 14:22

Нобоа назвал свой гол в ворота «Ахмата» одним из трех самых красивых в карьере

Sport24.ruвчера в 15:51

«Сочи» обыграл «Ахмат», Нобоа забил гол-красавец

Спорт-Экспрессвчера в 14:22

«Сочи» одержал первую домашнюю победу в РПЛ

Советский спортвчера в 14:23
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Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
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Суд заменил Павлу Устинову наказание

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В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

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В отношении экс-министра соцполитики Красноярского края возбудили дело

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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
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Зеленский встретился с Томом Крузом

Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
Газета.Ru 03:33
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