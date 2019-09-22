РПЛ
Бомбардир.руЗаболотный в ворота «Динамо» забил второй гол за «Сочи»
На 50 минуте счет сравнял форвард «Динамо» Сильвестр Игбун. Москвичи последний раз побеждали в РПЛ 24 августа. Для Заболотного гол «Динамо» стал вторым за «Сочи».
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