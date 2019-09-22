РПЛ

Бомбардир.руБомбардир.руЗаболотный в ворота «Динамо» забил второй гол за «Сочи»

На 50 минуте счет сравнял форвард «Динамо» Сильвестр Игбун. Москвичи последний раз побеждали в РПЛ 24 августа. Для Заболотного гол «Динамо» стал вторым за «Сочи».
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Сочи» в гостях вырвал победу у «Динамо» и ушел с последнего места РПЛ

Матч ТВ08:57

РПЛ. «Динамо» уступило «Сочи» и не смогло выиграть четвертый матч подряд

Бомбардир.ру08:54

«Дмитрий Валерьевич, нам пора расстаться!» «Динамо» дома проиграло «Сочи»

Спорт-Экспресс10:15

«Динамо» — «Сочи» — 2:3. Видеообзор матча

Sport24.ru10:00

Кульбит Заболотного и обращение Панченко к фанатам «Динамо». Фото победы «Сочи»

Чемпионат12:13

Заболотный и Нобоа сыграют против «Динамо» с первых минут

Sportbox.RU06:07

Заболотный забил 2-й гол в сезоне за «Сочи»

Sports.ru07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:23, Вашингтон
Здоровье

Скольким женщинам в Крыму делают искусственное оплодотворение по ОМС

Почти 900 процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения — ред.) за средства ОМС планируют сделать в Крыму только в этом году.
РИА Новости Крым 14:59
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

Газета.Ru 14:58
Происшествия

Американец погиб, делая предложение девушке

Газета.Ru вчера в 10:30
Политика

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Футбол

В случае отставки Хохлова «Динамо» попробует пригласить Галактионова

Как стало известно «Чемпионату», в случае отставки Дмитрия Хохлова руководство «Динамо» с большой долей вероятности пригласит на пост главного тренера Михаила Галактионова.
Чемпионат 15:24
Космос

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

ТАСС 15:49
Футбол

Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»

Вести.Ru 11:00
Происшествия

В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных

РБК 03:42
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Армия и оружие

Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море

Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Армия и оружие

Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
ТАСС вчера в 21:37
Армия и оружие

В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина

RT на русском 15:25
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Общество

В Центральной России выпал первый снег

В нескольких областях Центральной России в воскресенье, 22 сентября, выпал первый снег.
Профиль 14:44
Политика

Bloomberg: Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату

Владимир Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату.
BFM.ru 12:15
Политика

Трамп рассмотрит возможность публикации своего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Известия 15:13
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru вчера в 02:28
Религия

РПЦ назвала недопустимым бить детей за мат по совету священника

Газета.Ru 12:25
Единоборства

Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу

FightTime.ru 02:48
Происшествия

В серьезном ДТП на 3-й Дачной водители разбили четыре машины

Взгляд-инфо 13:03
Общество

В России стартовали продажи новых iPhone

В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.
REGNUM 20 сентября в 03:31
Происшествия

Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове

Газета.Ru 09:39
Происшествия

Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

Известия вчера в 13:53
Армия и оружие

США ищут способы подготовить F-35 к противодействию С-400

Американские военные ищут способы подготовить истребители-невидимки F-35 к противодействию российским системам ПВО с помощью компьютерного моделирования.
ФАН вчера в 09:48
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «Мы были лучшей командой на поле»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда не заслужила поражения от «Ливерпуля» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 15:50
Экономика

ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. из-за ненадлежащей рекламы

Ранее ФАС во второй раз за три месяца оштрафовала Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность.
РБК 20 сентября в 10:43
Теннис

Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 11:01
Политика

Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии

США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения.
РБК 15:39
Здоровье

Названы продлевающие жизнь продукты

Газета.Ru 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное