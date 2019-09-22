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Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФК «Сочи» обыграл в гостях московское «Динамо»

Динамо — Сочи
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
32′
Антон Заболотный
Максимилиан Филипп
Кирилл Панченко
46′
Сергей Паршивлюк
Григорий Морозов
46′
Сильвестр Игбоун
50′
57′
Антон Заболотный
Жоаозиньо
58′
Сильвестр Игбоун
63′
65′
Миха Мевля
66′
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
73′
73′
Андрей Мостовой
Никита Бурмистров
77′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
88′
Душан Лагатор
90′+1′
Александр Карапетян
Футболисты "Сочи" обыграли в гостевом матче московское "Динамо" в рамках чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.
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