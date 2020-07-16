Коронавирус

ИзвестияИзвестияФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».
Читать в источнике
Комментировать168
с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение
, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».
Коммерсантъ09:34

Подробнее о событии

«Тамбов» поддержал сотрудников и футболистов «Сочи», заболевших коронавирусом. Матч команд был отменен

Sport24.ru17:45

Эдуард Безуглов: «В „Сочи“ поступили очень грамотно»

Спорт-Экспресс15:38

В «Сочи» вспышка коронавируса – у 9 человек положительные тесты. Матч с «Тамбовом» не состоится

Sports.ru08:35

«Сочи» не сыграет с «Тамбовом». В клубе 9 случаев заражения коронавирусом

Sport.ru09:00

«Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за коронавируса у девяти игроков

РИА Новости08:39

В «Сочи» 9 случаев коронавируса — клуб не сможет сыграть с «Тамбовом». Это убивает интригу в борьбе за выживание

Матч ТВ10:13

В «Сочи» выявлено девять заражённых коронавирусом. Команда не сыграет с «Тамбовом»

Чемпионат08:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда 10:47
41
Транспорт

Обязательные пломбы для крымских грузов отменены

Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
18
Футбол

ЦСКА подпишет с Гайчем контракт на пять лет

Ранее сообщалось, что Гайч будет зарабатывать в России 900 тысяч евро в год. ЦСКА заплатит за 21-летнего голеадора 8,5 миллиона евро.
ProstoProSport 18:29
Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
2,7K
Спорт

В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight

Goroday.ru 18:51
2
Общество

Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2

Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Происшествия

Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
Московский Комсомолец 18:15
Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
123
Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде

РИА Новости 13:13
Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
27
Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Происшествия

СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

RT на русском 19:15
10
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
621
Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК 12:15
32
Футбол

«Интер» разгромил СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу

"Интер" на выезде крупно обыграл СПАЛ в матче 33-го туре чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
ТАСС Спорт 17:45
Экономика

В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения

Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
7
Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
104
Единоборства

Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC

Первый бой в UFC Джоджуа проиграла Саре Морас в сентябре 2019-го. Этот бой стал вторым в данном турнире.
Evo-rus.com 06:17
3
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
157
Футбол

Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России

Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
2
Футбол

Гончаренко: сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА

В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:1) главный арбитр встречи Евгений Турбин поставил два пенальти в ворота «армейцев».
Metaratings 16:06
Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
1,6K
Армия и оружие

Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости 17:56
1
Шоу-бизнес

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Первую супругу и наследников популярного российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры.
Территория новостей 06:48
33
Здоровье

Вызвать скорую в Узбекистане стало серьезной проблемой

В медицинской системе Узбекистана наблюдается плачевная ситуация: люди не могут вызвать скорую, не хватает лекарств и тестов, цены в аптеках необоснованно завышены в несколько раз.
Евразия Daily 02:52
3
Армия и оружие

Перспективный дальний перехватчик создадут на базе МиГ-31

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата будет создан на основе истребителя МиГ-31.
Российская газета 08:15
16
Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости вчера в 08:28
Здоровье

Глава минздрава Омской области прокомментировала увольнения главврачей

Напомним, на минувшей неделе стало известно об увольнении сразу двух главврачей омских медучреждений — главврач омской городской больницы №3 Сергей Трифонов покинул должность по собственному желанию, как и руководитель городской больницы №9 Дмитрий Ларькин.
RuNews24.ru 11:08
17
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
12
Экономика

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
322
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное