Коронавирус
ИзвестияФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».
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с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».Коммерсантъ09:34
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Общество
Вахтовиков из Бурятии заберут с «коронавирусного» рудника в Забайкалье
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила рудник «Дарасунский» в Забайкальском крае, где произошла вспышка коронавируса.
Номер один 20:14
Общество
Всего один район в Забайкалье остался свободен от коронавируса
Завозной случай зарегистрирован в Александро-Заводском районе и только в Калганском районе не зафиксировано ни одного заболевшего.
Zabnews.ru вчера в 23:49
Общество
Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа
Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
Faktom 10:47
Здоровье
Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии
Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Политика
Шнуров может баллотироваться в депутаты Госдумы в 2021 году
Регион online 10:40
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Общество
ОНК: Фургал не имеет жалоб по пребыванию в «Лефортово»
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в «Лефортово», не имеет претензий по пребыванию в СИЗО.
Национальная служба новостей 15:15
Путешествия
Отдых в «перегруженном» туристами Крыму признали опасным
Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко признал опасным отдых на российском юге во время пандемии.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Общество
Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии
Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:17
Наука
Раскрыта организация зрительной рабочей памяти
Зрительная рабочая память позволяет удерживать информацию о воспринятых объектах в течение короткого времени – пока мы решаем задачу, в которой необходимо использовать эту информацию.
Популярная механика 10:42
Здоровье
Очаг африканской чумы свиней ликвидирован в Княгининском районе
Жилищный вопрос. Нижегородская область вчера в 04:19
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
RT на русском 19:15
Культура
Калининградцы нашли в сериале «Андреевский флаг» минимум девять ляпов
Жители региона нашли в фильме минимум девять ляпов, пишет "Комсомольская правда — Калининград" в четверг, 16 июля.
Клопс 16:44
Общество
Алтайский край вошел в число коронавирусных аномалий страны
Три коронавирусных аномалии назвали в России по итогам анализа статистики – это Санкт-Петербург, Тува и Алтайский край, пишет "Московский комсомолец".
НДН.инфо 18:04
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
Религия
Монастырь схиигумена Сергия запустит автобусы для паломников
Политсовет вчера в 01:17
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
Автоновости дня 13:30
Здоровье
Шестеро пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 215 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 166 пациентов, 6 носителей COVID-19 скончались, в том числе два непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:35
Здоровье
Больницы Новосибирской области получили 19 новых машин скорой помощи
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили руководителям медучреждений региона ключи от 19 автомобилей скорой помощи.
RuNews24.ru 06:13