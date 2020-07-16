с чего всё началось

Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».

ФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Общество Вахтовиков из Бурятии заберут с «коронавирусного» рудника в Забайкалье Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила рудник «Дарасунский» в Забайкальском крае, где произошла вспышка коронавируса.

Общество Всего один район в Забайкалье остался свободен от коронавируса Завозной случай зарегистрирован в Александро-Заводском районе и только в Калганском районе не зафиксировано ни одного заболевшего.

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Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 15

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