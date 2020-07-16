Коронавирус

ИзвестияИзвестияФК «Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Футбольный клуб «Сочи» получит техническое поражение в матче против «Тамбова» из-за коронавируса. Об этом в четверг, 16 июля, сообщается на официальном telegram-канале «Тинькофф Российской премьер-лиги».
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с чего всё началось
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) распространила сообщение
, в котором сказано, что девять представителей футбольного клуба «Сочи» «сдали положительные тесты на коронавирус».
Коммерсантъ09:34

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«Тамбов» поддержал сотрудников и футболистов «Сочи», заболевших коронавирусом. Матч команд был отменен

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Девять игроков «Сочи» заразились коронавирусом, матч с «Тамбовом» отменен

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Кокорина и Заболотного нет среди заразившихся коронавирусом игроков «Сочи»

Sports.ru08:56

В «Сочи» 9 случаев коронавируса — клуб не сможет сыграть с «Тамбовом». Это убивает интригу в борьбе за выживание

Матч ТВ10:13
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Zabnews.ru вчера в 23:49
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

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РБК 11:22
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Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
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Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
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Коммерсантъ 13:52
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Общество

ОНК: Фургал не имеет жалоб по пребыванию в «Лефортово»

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) заявили, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в «Лефортово», не имеет претензий по пребыванию в СИЗО.
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Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко признал опасным отдых на российском юге во время пандемии.
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Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
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Распространение огня на Сереброплавильном заводе остановлено

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Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста

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Общество

Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии

Международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии коронавируса.
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Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

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Раскрыта организация зрительной рабочей памяти

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Очаг африканской чумы свиней ликвидирован в Княгининском районе

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СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова заявила, что следственный эксперимент опроверг версию об уничтожении тел членов российской царской семьи кислотой.
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Калининградцы нашли в сериале «Андреевский флаг» минимум девять ляпов

Жители региона нашли в фильме минимум девять ляпов, пишет "Комсомольская правда — Калининград" в четверг, 16 июля.
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Алтайский край вошел в число коронавирусных аномалий страны

Три коронавирусных аномалии назвали в России по итогам анализа статистики – это Санкт-Петербург, Тува и Алтайский край, пишет "Московский комсомолец".
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Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
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Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

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Воробьев предупредил о возможном сбросе воды в Можайском водохранилище

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Шестеро пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

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Больницы Новосибирской области получили 19 новых машин скорой помощи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили руководителям медучреждений региона ключи от 19 автомобилей скорой помощи.
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