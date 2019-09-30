РПЛ

Россия.КубаньРоссия.КубаньФК «Сочи» уверенно обыграл грозненский «Ахмат»

На 73 минуте Кристиан Нобоа забил свой первый мяч в составе ФК "Сочи". Итоговый счет 2:0, и южане одерживают третью победу в сезоне, набирают 12-ть очков и разом поднимаются из подвала турнирной таблицы на 10-е место.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нобоа - о мяче в ворота «Ахмата»: «Один из самых красивых голов в карьере». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

«Сочи» обыграл «Ахмат», Нобоа забил гол-красавец

Спорт-Экспрессвчера в 14:22

Нобоа стал лучшим игроком матча «Сочи» — «Ахмат»

Матч ТВвчера в 14:27

«Сочи» обыграл «Ахмат» в последнем матче 11-го тура РПЛ

ODDS.ruвчера в 14:22

Нобоа назвал свой гол в ворота «Ахмата» одним из трех самых красивых в карьере

Sport24.ruвчера в 15:51

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ благодаря голам Мостового и Нобоа

Чемпионатвчера в 14:23

«Сочи» одержал первую домашнюю победу в РПЛ

Советский спортвчера в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:45, Вашингтон
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика

В Крыму назначат нового председателя правительства

Ранее сегодня Сергей Аксенов внес на рассмотрение госсовета проект постановления о разделении полномочий главы республики и председателя правительства.
Коммерсантъ вчера в 14:08
Армия и оружие

Китай показал на параде новую межконтинентальную баллистическую ракету

На параде в честь 70-й годовщины образования Китая показали новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41.
Известия 00:24
Политика

Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса

В карте интеграции России и Белоруссии не идет речи о едином эмиссионном центре, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 01:00
Политика

Партия Курца победила на выборах в Австрии

ТК Звезда 29 сентября в 15:00
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

Мосгорсуд изменил приговор осужденном по «московскому делу» Павлу Устинову, назначив ему один год лишения свободы условно с испытательный сроком в два года.
РБК вчера в 05:28
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 08:53
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество

В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 29 сентября в 14:22
Кино

Вышел первый тизер четвёртого сезона «Очень странных дел»

Игромания.ру 01:38
Политика

Глава МИД Индии прокомментировал ситуацию с закупкой у России С-400

Глава МИД Индии подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора её поставщиков являются «суверенным правом» его страны.
RT на русском 01:58
Спорт

Легкоатлеток возмутили слишком откровенные ракурсы съемок на ЧМ в Дохе

Участницы спортивного события пожаловались на чересчур откровенные ракурсы фото и видео съемок, которые осуществлялись во время их забегов.
Пятый канал 02:15
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Экономика

Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
BFM.ru 02:12
Политика

Кургинян: песни на заказ Гребенщикова начинены сатанинским содержанием

«Работой на заказ» назвал песни певца Бориса Гребенщикова лидер общественно-политического движения «Суть времени» Сергей Кургинян 30 сентября в прямом эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». С отсылкой на последнюю песню, где поставлен провокационный выбор между «похлебкой и первородством», Кургинян задал артисту заочный вопрос от «лица героического Донбасса».
Красная весна 02:00
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Музыка

Лазарев назвал причины конфликта с Топаловым

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он пел в составе группы Smash в начале 2000-х годов.
Культуромания 01:08
Общество

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений, говорится в сообщении Дирекции КЗС.
РИА Новости 01:11
Космос

«Роскосмос» вдвое сократит число пилотируемых запусков к МКС

Россия отправит к Международной космической станции в 2020 году всего два пилотируемых корабля "Союз", в отличие от четырех запусков в предыдущие годы, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости материалов одного из предприятий госкорпорации - страхового брокера "РК-Страхование".
РИА Новости вчера в 18:01
Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ вчера в 09:07
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Общество

Вся Сеть не может найти леопарда на фото

Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
Телеканал 360° 29 сентября в 13:17
Политика

Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 21:14
Политика

WP узнала о поездках генпрокурора США в Европу из-за «рашагейта»

WP отмечает, что деятельность Барра, направленная на дискредитацию работы ЦРУ и ФБР в рамках «рашагейта», может вызвать новую волну критики со стороны демократов, которые начали процедуру импичмента Трампа.
РБК вчера в 23:55
Общество

Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Культура

Выставка «Восточный джаз» открывается в Пушкинском музее

Выставка «Восточный джаз» открывается завтра в Пушкинском музее.
Орфей вчера в 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное