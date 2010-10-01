Пресс-служба «Сочи» сообщила, что клуб вернет деньги болельщикам, которые приобрели билеты на матч 18-го тура против «Оренбурга». Напомним, встреча команд должна была пройти 1 декабря, но из-за вируса ангины у футболистов «Сочи» встречу перенесли на резервную дату.

«Сочи» вернет болельщикам деньги за отмененный матч с «Оренбургом»

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