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Футбольный клуб "Сочи" вернет болельщикам деньги за билеты на домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", который был перенесен. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".
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