РПЛ
ТАСС СпортФК «Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»
Футбольный клуб "Сочи" вернет болельщикам деньги за билеты на домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", который был перенесен. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".
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Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть
Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
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Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Шоу-бизнес
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Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Футбол
Мурад Мусаев призвал болельщиков поддержать «Краснодар»
Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" опубликовала сообщение тренера Мурада Мусаева, который призвал болельщиков поддержать "быков" в предпоследнем домашнем матче в 2019 году.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Авто
С налогового учета исчезла четверть роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Футбол
Виктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона.
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию в Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, сообщает ТАСС.
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Происшествия
Вертолет разбился рядом с Абрау-Дюрсо
Как сообщают РИА Новости, это был частный вертолет. На данный момент известно, что погиб пилот, его личность устанавливается.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Политика
Премьер-министр Ирака попросил парламент об отставке
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди направил в парламент страны прошение об отставке. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Политика
CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Армия и оружие
Частично вступил в силу украинский закон о воинских званиях
На Украине частично начал действовать закон, который вводит новые воинские звания для сержантского и старшинского состава Вооруженных сил.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Культура
Праздник выпускников «Алые паруса» признан лучшим в мире
Праздник выпускников «Алые паруса», который ежегодно проходит в Петербурге, выиграл гран-при конкурса Best Event Awards World.
Общество
«Губы дьявола»: врач прокомментировала новый тренд
Задача косметологов — "как раз-таки нести и пропагандировать красоту и эстетику", — заявила она сайту "360".
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Автоспорт
Toro Rosso оштрафована на 5000 евро
Команда Toro Rosso признана виновной в небезопасном выпуске машины на трассу и заплатит штраф в размере 5000 евро.