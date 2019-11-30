РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортФК «Сочи» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Футбольный клуб "Сочи" вернет болельщикам деньги за билеты на домашний матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга", который был перенесен. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи".
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Матчи «Зенит» - «Спартак» и «Локомотив» - «Динамо» продолжат программу 18-го тура РПЛ

ТАСС Спорт16:29

«Сочи» может вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с «Оренбургом»

Sports.ru08:56

Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесён

RT на русском03:09

Президент «Оренбурга»: Нам нужны три очка, но хотим их заработать в честной борьбе

Советский спорт04:10

Матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли на резервную дату

Спорт день за днем04:03

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» — «Оренбург» из-за эпидемии в стане хозяев

Чемпионат03:09

«Сочи» вернет фанатам деньги за билеты на перенесенный матч с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс 15:20
Футбол

Сборная России проведет товарищеский матч с Польшей

По информации генерального секретаря Польского футбольного союза Мацея Савицки, сборная России проведет товарищеский матч против команды Польши в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.Матч пройдет 2 июня.
Soccer.ru 15:22
Авто

Показаны первые изображения нового седана Audi A3

Команда дизайнеров kolesa.ru опубликовала в Сети рендерные изображения нового компактного седана Audi.
32CARS.ru 07:28
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Космос

На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен

Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
Lenta.ru вчера в 11:01
Шоу-бизнес

Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

Свои рассуждения Сябитова подкрепила фотографией без одежды, чем весьма удивила поклонников.
Слово и Дело 28 ноября в 21:47
Экономика

Минэкономики прогнозирует максимальную за 12 лет долю инвестиций в ВВП

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам года будет максимальной с 2007 года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Коммерсантъ 16:43
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Храм Преображения Господня загорелся в Балашихе

Известия 16:08
Футбол

В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы

В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Известия 15:53
Общество

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 16:14
Политика

Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР

Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости 14:31
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой

Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
WomanHit.ru 12:11
Шоу-бизнес

Семенович призналась, что делала операцию на груди

Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Московский Комсомолец 12:45
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Общество

В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 15:07
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости 28 ноября в 08:35
Хоккей

Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодёжной сборной России

Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею пополнился двумя специалистами.
Metaratings 05:34
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК 10:02
Музыка

Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»

Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Народные новости 06:46
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости 13:30
Общество

В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря

В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Газета.Ru 16:26
Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM вчера в 09:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева решила дать концерт в 80 лет

Алла Пугачева решила не делать гастрольный тур. Вместо него — создание киноверсии концерта в ГКД.
Ревизор.ру 05:45
Армия и оружие

При взрыве на севере Сирии погибли десятки протурецких боевиков

Взгляд.ру 15:46
Футбол

Дубль Ван Дейка обеспечил «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»

«Брайтон» с 15 очками находится на 15-м месте. В следующем туре «Ливерпуль» примет «Эвертон», а «Брайтон» в гостях сыграет с «Арсеналом».
ODDS.ru 11:51
Происшествия

Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти

Плакаты экстремистской направленности были обнаружены в электричке на станции «Северская» в Ленинградской области.
Пятый канал 07:07
Игры

Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru 15:14
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное