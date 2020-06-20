Происшествия
Вести.Ru«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков
Как сообщает ТАСС, "Спартак" обратился к правоохранительным органам столицы отпустить задержанных болельщиков. При этом клуб призвал своих болельщиков соблюдать все нормы правопорядка. Также клуб попросил болельщиков не посещать выездные матчи, так как это запрещено регламентом.
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Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов
В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
Футбол
ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)
На 3-й минуте матча гостям удалось открыть счет. При подаче Вячеслава Караваева с углового мяч забил защитник Бранислав Иванович.
Piter.tv 12:11
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня
Гидрометцентр России объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в столице 20 июня из-за сильного ливня.
Газета.Ru 10:59
Политика
Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме
Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Здоровье
В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина
Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня.
Вести.Ru 11:45
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Звезда «Евровидения» Джамала родила второго ребенка
Украинская певица Джамала родила второго сына в одном из медицинских центров Киева.
StarHit.ru 03:00
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском вчера в 11:01
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Космос
Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу
Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Известия 11:10
Футбол
Сегодня «Атлетико» встретится с «Вальядолидом»
Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,38. На «Вальядолид» можно поставить по коэффициенту 10,50.
ГЛАС.RU 00:09
Космос
Планетам разрешили формироваться у очень молодых протозвезд
Наблюдения показали, что молодые газопылевые диски вокруг протозвезд имеют в несколько раз больше доступного «строительного материала» по сравнению с более зрелыми дисками, что хорошо объясняет появление известных нам планетных систем.
N+1 вчера в 09:11
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
Крупный смерч в Крыму сняли на видео
В Сети появилось видео крупного смерча, снятое очевидцами в Крыму.
РИА Новости 10:42
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
Происшествия
Мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле
Сиэтл, США, 20 июня 2020, 17:41 — REGNUM Пластиковые мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле в американском штате Вашингтон.
REGNUM 10:41
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
Фото: на Дворцовой прошла генеральная репетиция парада Победы
Сегодня, 20 июня, на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Петербургский дневник 07:00