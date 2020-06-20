Происшествия

Вести.RuВести.Ru«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Как сообщает ТАСС, "Спартак" обратился к правоохранительным органам столицы отпустить задержанных болельщиков. При этом клуб призвал своих болельщиков соблюдать все нормы правопорядка. Также клуб попросил болельщиков не посещать выездные матчи, так как это запрещено регламентом.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Фанаты «Спартака» проводили команду в Тулу файерами и баннером. Итог: уголовное дело и аресты

Sports.ru11:41

Тула перед «Спартаком»: маски, перчатки и проверка температуры

Спорт-Экспресс09:45

«Спартак» уничтожал «Арсенал» на контратаках и вел 3:0. Но на последних минутах чуть не упустил победу

Sport24.ru11:35

Фанатам «Спартака» грозит уголовная статья за огненный перфоманс на проводах команды в Тулу

MySLO.ru06:46

Адвокат объяснил, какое наказание ждет фанатов «Спартака» за акцию в Москве

Матч ТВ04:56

«Спартак» провёл почти идеальный матч против «Арсенала». Но полностью провалил концовку

Чемпионат11:43

Полиция возбудила дело в связи с перекрытием фанатами дороги у стадиона «Открытие Арена»

ТАСС03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
910
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
164
Футбол

ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)

На 3-й минуте матча гостям удалось открыть счет. При подаче Вячеслава Караваева с углового мяч забил защитник Бранислав Иванович.
Piter.tv 12:11
Общество

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня

Гидрометцентр России объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в столице 20 июня из-за сильного ливня.
Газета.Ru 10:59
1
Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
5
Происшествия

Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова

Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
422
Здоровье

В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина

Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня.
Вести.Ru 11:45
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
1,3K
Происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
8
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
358
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
919
Шоу-бизнес

Звезда «Евровидения» Джамала родила второго ребенка

Украинская певица Джамала родила второго сына в одном из медицинских центров Киева.
StarHit.ru 03:00
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
242
Политика

Лавров оценил выводы Венецианской комиссии по поправкам к Конституции

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, которые касаются отношений с ЕСПЧ.
RT на русском вчера в 11:01
197
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
394
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
111
Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:19
22
Политика

Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
99
Космос

Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу

Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
5
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
181
Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Известия 11:10
8
Футбол

Сегодня «Атлетико» встретится с «Вальядолидом»

Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 1,38. На «Вальядолид» можно поставить по коэффициенту 10,50.
ГЛАС.RU 00:09
Космос

Планетам разрешили формироваться у очень молодых протозвезд

Наблюдения показали, что молодые газопылевые диски вокруг протозвезд имеют в несколько раз больше доступного «строительного материала» по сравнению с более зрелыми дисками, что хорошо объясняет появление известных нам планетных систем.
N+1 вчера в 09:11
1
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
52
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
2,3K
Общество

Крупный смерч в Крыму сняли на видео

В Сети появилось видео крупного смерча, снятое очевидцами в Крыму.
РИА Новости 10:42
1
Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 10:37
10
Происшествия

Мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле

Сиэтл, США, 20 июня 2020, 17:41 — REGNUM Пластиковые мешки с человеческими останками были обнаружены на пляже в Сиэтле в американском штате Вашингтон.
REGNUM 10:41
3
Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
1K
Общество

Фото: на Дворцовой прошла генеральная репетиция парада Победы

Сегодня, 20 июня, на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Петербургский дневник 07:00
58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное