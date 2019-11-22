РПЛ
Sports.ru«Тамбов» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
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«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч РПЛ 22 ноября 2019 года
LiveSport.ru19 ноября в 16:07
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Транспорт
Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Политика
Военную доктрину России могут скорректировать
Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Музыка
Группа Coldplay отказалась от тура ради заботы об окружающей среде
Космос
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Общество
В работе Telegram произошёл сбой
В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Политика
В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Происшествия
Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест
Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Общество
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
Кино
Телесериал «Интерны» стал анимационным проектом «Мультерны»
Телесериал "Интерны" завершился в 2016 году, но фанаты комедии получат возможность снова увидеть старых персонажей, но в новом виде.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Шоу-бизнес
Елена Проклова рассказала о своих пластических операциях
Что касается питания, то Елена Проклова говорит, что не хочет изводить себя жесткими диетами и не ведет подсчет калорий.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Политика
Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17
Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
Политика
Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина
Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Футбол
Сарри не поставит Роналду на матч с «Аталантой»
Общество
Участник штурма в Беслане захотел дать Дудю в челюсть
Полковник спецподразделения "Альфа" Виталий Демидкин, руководивший работой одной из штурмовых групп во время теракта в Беслане, прокомментировал недавно вышедший фильм Юрия Дудя о тех событиях.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.