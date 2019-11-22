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Общество ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

Авто Tesla презентовала новый пикап Cybertruck Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.

Политика Военную доктрину России могут скорректировать Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.

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