Коронавирус
ГТРК ТамбовФК «Тамбов» обзавелся мини-лабораторией для диагностики коронавируса
В распоряжении нескольких клубов Тинькофф РПЛ появились мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса.
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Игры
CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Российская газета 13:01
Общество
Полиция возбудила дело о двойном голосовании по поправкам
Полиция возбудила дело об административном правонарушении из-за видео, на котором продемонстрирована возможность проголосовать дважды на голосовании по поправкам в Конституцию: на избирательном участке и в электронной форме.
Ведомости 12:58
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой
Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru вчера в 10:04
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Известия 15:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото своего отца-генерала
Артист и телеведущий Максим Галкин по случаю Дня отца, который отмечался 21 июня, опубликовал фото своего папы — Александра Галкина, генерал-полковника и талантливого инженера.
News.ru вчера в 07:37
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Армия и оружие
В США считают ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
РИА Новости 12:58
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК 05:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сообщила о переломе носа
Телеведущая Ксения Собчак сломала нос. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram. По ее словам, она «неудачно упала».
РБК 10:21
Авто
Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
Происшествия
В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа
В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве.
Интерфакс 06:08
Шоу-бизнес
Личный фотограф Пугачевой показал ее снимок в купальнике
Фотограф Роман Родин опубликовал архивный снимок примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в купальнике swim-dress.
ФАН 09:23
Экономика
Швеция оштрафовала банк SEB на 95 млн евро за отмывание денег в Балтии
Финансовая инспекция (FI) Швеции оштрафовала банковскую группу SEB на 1 млрд шведских крон (95 млн евро) за недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в подразделениях странах Балтии.
Интерфакс 13:51
Армия и оружие
ВВС Израиля совершили налет на сирийские военные объекты
Новостной фронт вчера в 04:41
Общество
В ВОЗ рассказали о новой вспышке коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на автомобили Lada
Автоновости дня 01:17
Политика
США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России
Траты Германии на оборону показывают, что она не считает Россию достаточно серьезной угрозой, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru 16:21
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ссорится с молодой женой из-за дочки
Ранее стало известно, что дочь юмориста Евгения Петросяна Викторина Петросянц стала участницей судебного процесса.
News.ru 14:36
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Шоу-бизнес
Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа
Адвокат певицы Сергей Жорин пояснил, что Иванов более года не живет в этой квартире и не платит за коммунальные услуги.
РИА Новости 05:27
Спорт
В WADA ответили на угрозы США отказаться от финансирования организации
WADA прокомментировало угрозы Американского Управления по контролю над наркотиками отказаться от финансирования организации.
ProstoProSport 07:41
Общество
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Газета.Ru 08:48
Происшествия
Начальника колонии-поселения под Орлом подозревают в получении взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии-поселения в селе Шахово Орловской области (КП-3) по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе СУ СК России по региону.
ТАСС 16:06
Гаджеты
Realme представила смартфон Realme X3
Деловое.ТВ 08:49
Происшествия
Пожар в здании музея Горького в Нижнем Новгороде потушили
Как сообщал ранее ТАСС, в четверг на втором этаже здания Литературного музея Горького произошел пожар, его площадь составляла 150 кв. метров, затем увеличилась до 500 кв. метров.
ТАСС 15:45
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика
Песков ответил на вопрос об открытии границ России
Пресс-секретарь президента отметил, что позиция на счёт открытия границ с зарубежными странами должна быть в первую очередь сформирована в правительственном штабе.
Московский Комсомолец 06:06
Футбол
«Аталанта» победила «Лацио» в матче чемпионата Италии по футболу
ТАСС Спорт вчера в 17:45