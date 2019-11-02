РПЛ
Тамбовская жизньФК «Тамбов» одержал победу над «Сочи»
Приятно, что «Тамбову» удалось добиться успеха, команда впервые одержала две победы подряд, да ещё и в гостях. Начали игру тамбовчане активно, и в концовке тайма Михаил Костюков забил гол. Однако уйти на перерыв с минимальным перевесом "Тамбову" не удалось, хозяева сравняли счет - 1:1.
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Как сообщает ToDay News Ufa источник в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета, советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
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