Приятно, что «Тамбову» удалось добиться успеха, команда впервые одержала две победы подряд, да ещё и в гостях. Начали игру тамбовчане активно, и в концовке тайма Михаил Костюков забил гол. Однако уйти на перерыв с минимальным перевесом "Тамбову" не удалось, хозяева сравняли счет - 1:1.

Здоровье 4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики Ученые Гарвардского университета рассказали, какие признаки свидетельствуют о наступлении «тихого инфаркта».

Происшествия В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.

Происшествия В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия Убитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре Шестилетний мальчик, убитый в детском саду "Сказка" 31 октября, похоронен на городском кладбище в Нарьян-Маре, передает ТАСС.

Экономика Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.

Наука Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.

Общество В Одессе демонтируют барельеф маршалу Жукову «В Одессе сносят барельеф маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на Канатной, 87», — указано в тексте.

Единоборства Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.

Интернет Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.

Общество Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.

Фигурное катание Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при во Франции Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон заняли первое место на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду.

Армия и оружие Индия отправит МиГ-27 в «последний путь» В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Киберспорт Fn и Sayuw играют за HellRaisers на Parimatch League. Nix заболел HellRaisers играют с Ростиславом «Fn» Лозовым на Parimatch League. Также за состав выступают Олег «sayuw» Каленбет и bowbowbow.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.

Здоровье В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.

Общество Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".

Технологии Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи Как сообщает ToDay News Ufa источник в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета, советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.