РПЛ

Тамбовская жизньТамбовская жизньФК «Тамбов» одержал победу над «Сочи»

Приятно, что «Тамбову» удалось добиться успеха, команда впервые одержала две победы подряд, да ещё и в гостях. Начали игру тамбовчане активно, и в концовке тайма Михаил Костюков забил гол. Однако уйти на перерыв с минимальным перевесом "Тамбову" не удалось, хозяева сравняли счет - 1:1.
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