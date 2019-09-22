РПЛ

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руФК «Тамбов» одержал волевую победу над «Ростовом»

Тамбов — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
Павел Карасев
8′
27′
Эльдор Шомуродов
Георгий Мелкадзе
38′
Георгий Мелкадзе
62′
Георгий Мелкадзе
Олег Чернышев
65′
Михаил Костюков
Хызыр Аппаев
66′
79′
Данил Глебов
Александр Долгов
88′
Хорен Байрамян
Данила Ведерников
Павел Карасев
Владислав Кулик
89′
Гурам Тетрашвили
90′
90′+1′
Александр Долгов
90′+2′
Эльдор Шомуродов
Георгий Шелия
90′+4′
На стадионе "Мордовия Арена" ФК "Тамбов" победил Ростов со счетом 2:1. Оба мяча тамбовчан забил нападающий Георгий Мелкадзе. В конце августа он перешел на правах аренды в ФК "Тамбов" из "Спартака". Футболист отличился на 38 и 61- минутах.
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