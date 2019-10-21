Футбол

Московский Комсомолец ТамбовМосковский Комсомолец ТамбовФК «Тамбов» определился с наставником

Сутки потребовалось руководству "Тамбова", чтобы определиться, кто возглавит команду после отставки Александра Григоряна. Шанс вывести "волков" из кризиса был дан Тимуру Шипшеву, которому будет помогать Сергей Первушин.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
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