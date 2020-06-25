Коронавирус

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руФК «Тамбов» получил мини-лабораторию для диагностики коронавируса

ФК "Тамбов" вошел в число футбольных клубов, которые получили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ 25 июня, пишут "Известия".
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Клубы РПЛ получили мини-лаборатории для выявления коронавируса

Soccer.ru08:45

Три клуба РПЛ получили мини-лаборатории для быстрого выявления коронавируса

Евро-футбол.ру08:40

Несколько клубов РПЛ получили мини-лаборатории для диагностики COVID-19

Газета.Ru08:29

«Зенит», «Ахмат», «Динамо» и «Тамбов» купили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

Sports.ru08:36

Четыре клуба РПЛ получили мини-лаборатории для диагностики коронавируса

Матч ТВ08:11

Клубы РПЛ получили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

Чемпионат08:08

«Зенит», «Ахмат» и «Тамбов» получили мини-лаборатории для экспресс-диагностики коронавируса

Sport24.ru08:05
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Экономика

Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
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Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
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Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
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В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
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Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
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Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures Inc. подписали первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
РИА Новости 09:03
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Футбол

«Крылья Советов» хотели заполучить легенду «Челси»

Самарские "Крылья Советов" активно проявляли интерес к бывшему полузащитнику лондонского "Челси" Джону Оби Микелу.
Газета.Ru 09:28
Политика

Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне

Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
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Общество

Audi разорвала контракт с Собчак из-за постов в Instagram

Автомобилестроительная компания Audi прекратила сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак.
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Здоровье

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Политика

Лидер чернокожих активистов хочет «сжечь США»

Лидер нью-йоркского отделения организации Black Lives Matter Хоук Ньюсом заявил, что сторонники расовой справедливости "сожгут систему и заменят ее", если власти Соединенных Штатов не выполнят их требования, передает Fox News.
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Общество

Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider

Телеведущая обвинила журналистов в клевете Ксения Собчак решила подать в суд на издание Business Insider, которое накануне опубликовало статью об одиозной телеведущей и разрыве с ней контракта концерном Audi.
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Лолита через суд потребовала выселить из квартиры бывшего мужа

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Режиссер «Убойных каникул» снимет комедийный хоррор для Netflix

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Политика

Зеленский заявил, что «идет в разведку»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "идет в разведку" на заседании комитета по вопросам разведки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:01
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На Украине рассказали о плане по уничтожению страны

Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
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Происшествия

СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде

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Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

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Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 июня, заявил, что нельзя никого принуждать к участию в голосовании по поправкам в Конституцию страны.
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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Общество

Мосгоризбирком назвал размер штрафа за двойное голосование

Мосгоризбирком назвал провокацией публичные заявления о двойном голосовании, за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, сообщил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
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Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».
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Общество

«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж

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