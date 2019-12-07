РПЛ
ТК Новый векФК «Тамбов» разгромил «Оренбург» на своем поле
В 19 туре российской Премьер-лиги «Тамбов» сыграл с «Оренбургом» со счетом 3:0. Хозяева принимали гостей на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Первый тайм встречи остался безголевым. Однако второй отрезок матча оказался богат на события.
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Российский врач Григорий Конев предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний и рассказал кому и из-за каких болезней ни в коем случае вообще нельзя есть этот фрукт.
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Выйдя в стартовом составе в матче против «Амьена», Александр Головин начал свой 50-й матч за «Монако».
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