РПЛ

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В 19 туре российской Премьер-лиги «Тамбов» сыграл с «Оренбургом» со счетом 3:0. Хозяева принимали гостей на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Первый тайм встречи остался безголевым. Однако второй отрезок матча оказался богат на события.
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Как «Тамбов» разнёс «Оренбург» перед зимней паузой: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru08:31

«Тамбов» разгромил «Оренбург»

Советский спорт08:10

«Тамбов» разгромил «Оренбург»

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«Тамбов» в большинстве разгромил «Оренбург» в РПЛ и покинул зону вылета

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«Тамбов» — «Оренбург» — 3:0. Видеообзор

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«Тамбов» разгромил «Оренбург» в матче 19-го тура РПЛ

ODDS.ru08:02

ФК «Тамбов» проведет домашний матч против «Оренбурга»

ГТРК Тамбоввчера в 10:31
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В России с 1 января вырастут цены на автомобили BMW

С 1 января 2020 года в нашей стране подорожают почти все новые автомобили BMW. Об этом пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на BMW Group Россия.
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Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
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Стрельбу на авиабазе во Флориде устроил служащий ВС Саудовской Аравии

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