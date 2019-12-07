РПЛ
ТК Новый векФК «Тамбов» разгромил «Оренбург» на своем поле
В 19 туре российской Премьер-лиги «Тамбов» сыграл с «Оренбургом» со счетом 3:0. Хозяева принимали гостей на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Первый тайм встречи остался безголевым. Однако второй отрезок матча оказался богат на события.
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Авто
Определены самые популярные марки автомобилей в России
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг продаж легковых и малолитражных автомобилей в России по итогам ноября 2019 года.
Здоровье
Профессор объяснил, что именно «убивает» сосуды
Среди других факторов, крайне негативно влияющих на сосуды, профессор назвал высокое давление, повышенные холестерин и сахар.
Наука
Cоздана модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения
Группа ученых из коллаборации AWAKE CERN при участии специалистов Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН создала подробную трехмерную модель поведения пучка электронов во время эксперимента по кильватерному ускорению в плазме.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы
Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Происшествия
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Политика
Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, предусматривающий стипендии для людей 50 лет и старше, если они собираются учиться для поиска работы.
Политика
Лукашенко попросил газ для Белоруссии по внутрироссийским ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях.
Космос
NASA отправит на Луну женские манекены
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Не меньше, чем на три дня, должен увеличиться оплачиваемый отпуск у людей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий день.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Происшествия
Спасатели извлекли мужчину из стены дома в Якутске
От жильцов одного из домов по Сергеляхскому шоссе поступило сообщение, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи.
Технологии
Толстому диску Млечного Пути около 10 миллиардов лет
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Авто
Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми машинами
На третьей строчке расположилась Россия, где авто в среднем продаётся по цене в 24 140 долларов (1 538 164 рублей).
Культура
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Транспорт
РЖД ввели новый график движения поездов
РЖД с 8 декабря ввели новый график движения поездов на 2019−2020 годы, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
Гостиничный комплекс загорелся в Подмосковье
Гостиничный комплекс загорелся в Одинцовском районе Московской области, эвакуированы 19 человек.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Биатлон