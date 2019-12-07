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В 19 туре российской Премьер-лиги «Тамбов» сыграл с «Оренбургом» со счетом 3:0. Хозяева принимали гостей на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске. Первый тайм встречи остался безголевым. Однако второй отрезок матча оказался богат на события.
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Как «Тамбов» разнёс «Оренбург» перед зимней паузой: все голы матча. ВИДЕО

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Матч ТВвчера в 07:57

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«Тамбов» — «Оренбург» — 3:0. Видеообзор

Sport24.ruвчера в 08:52

«Тамбов» разгромил «Оренбург»

Спорт-Экспрессвчера в 07:54

«Тамбов» разгромил «Оренбург»

Советский спортвчера в 08:10
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Среди других факторов, крайне негативно влияющих на сосуды, профессор назвал высокое давление, повышенные холестерин и сахар.
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Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
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Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - написал Соловьев.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании покупать голубое топливо по внутрироссийским ценам, чтобы конкурирующие организации могли биться на рынке на равных условиях.
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Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

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«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми машинами

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В Индии 32 человека погибли в результате пожара на фабрике

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