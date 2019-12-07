РПЛ
РИА ТОП68ФК «Тамбов» разгромил «Оренбург» со счётом 3:0
Футболисты «Оренбурга» старались отыграться, но на 82 минуте полузащитник «волков» Антон Килин, после розыгрыша контратаки, забил гол в пустые ворота. На 88 минуте тамбовчане впервые получили жёлтую карточку, но это не помешало им выиграть. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Тамбова».
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