Матч завершился со счётом 3:0 Сегодня, 26 октября, в рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Тамбов» принимал в Саранске «Уфу». Матч завершился разгромной победой номинальных хозяев поля – 3:0. Отметим, что эта победа стала третьей для «горожан» в текущем сезоне.

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