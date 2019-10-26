РПЛ
Go68.ruФК «Тамбов» разгромил «Уфу» в Саранске
Матч завершился со счётом 3:0 Сегодня, 26 октября, в рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Тамбов» принимал в Саранске «Уфу». Матч завершился разгромной победой номинальных хозяев поля – 3:0. Отметим, что эта победа стала третьей для «горожан» в текущем сезоне.
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Sports.ruвчера в 09:10
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Спорт-Экспрессвчера в 10:43
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