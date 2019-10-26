РПЛ
Тамбов-Информ«Тамбов» одержал долгожданную победу
ФК «Тамбов» в ходе игры на домашнем поле в Саранске одержал долгожданную победу в матче с ФК «УФА».
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Павел Худяков: Все, что сейчас происходит, - это работа и вклад Григоряна
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