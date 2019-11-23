РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Локомотив» на выезде победил «Тамбов»

В стартовом матче 17 тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде переиграл «Тамбов» со счётом 3:2. Эта победа позволила «железнодорожникам» закрепиться на втором месте и сократить отставание от лидирующего «Зенита».
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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

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Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

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Феерия Крыховяка, пальмы на трибуне и селфи с Бариновым. Фото победы «Локо»

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«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед

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Футбол, РПЛ, Тамбов - Локомотив, Прямая текстовая трансляция

Sport.ru22 ноября в 11:00
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ТАСС 03:18
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Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Наука

Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи

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Общество

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РБК вчера в 15:40
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Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Газета Кемерова 04:35
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

REGNUM вчера в 20:00
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на выезде встретился с "Уфой". Матч завершился ничьей со счетом 1:1.
Газета.Ru 05:55
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МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru 22 ноября в 12:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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Газета.Ru вчера в 18:00
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В Праге хотят установить памятник Власову на месте монумента Коневу

Профиль 05:20
Происшествия

Обыски начались в коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН

Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
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Федор Чалов может перейти в «Челси»

По информации СМИ, нападающий ЦСКА может перебраться в лондонский клуб уже зимой. Но для этого синие должны снять запрет на трансферы.
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Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»

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Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России

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«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

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Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
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The Economist показал карту Украины без Крыма

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Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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Силовики пригнали технику к району отвода сил, заявили в ДНР

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В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле

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Названы способы использования старых смартфонов

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Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

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Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
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Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
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