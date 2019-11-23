РПЛ
Свободная Пресса«Локомотив» на выезде победил «Тамбов»
В стартовом матче 17 тура чемпионата России московский «Локомотив» на выезде переиграл «Тамбов» со счётом 3:2. Эта победа позволила «железнодорожникам» закрепиться на втором месте и сократить отставание от лидирующего «Зенита».
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«Тамбов» на своем поле уступил «Локомотиву», прервав свою серию из трех побед
Советский спорт22 ноября в 13:25
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