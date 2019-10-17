Футбол

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руФК «Тамбов» в матче с «Уралом» попытается уйти с последнего места

Тамбов — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
59′
Владимир Обухов
61′
63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
70′
Эрик Бикфалви
73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
73′
76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
82′
90′+1′
Петрюс Бумаль
90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Футбольный клуб "Тамбов" в рамках 13 тура РПЛ сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. Игра пройдет в субботу, 19 октября, в 14:00 в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". Перед очной встречей "Урал" занимает девятое место в таблице.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тамбов» – «Урал». 19.10.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 03:19

Стартовала продажа билетов на матч «Тамбов»-«Урал»

ГТРК Тамбов17 октября в 03:10

ФК «Тамбов» в матче с «Уралом» попытается уйти с последнего места

Онлайн Тамбов.рувчера в 12:00

«Тамбов» — «Урал»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Чемпионат04:00

Болельщиков «Мордовии» и «Тамбова» будут рвать на части

Info-RM17 октября в 10:41

«Тамбов» — «Урал». Видеотрансляция

Sport24.ru04:50

Александр Бубнов: Состав «Урала» покрепче и поопытней, чем у «Тамбова»

Советский спорт03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 21:56, Ашберн
Происшествия

Четырёх пострадавших при прорыве дамбы доставили в Красноярск

News.ru 21:44
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц станет участницей нового «Холостяка»

Скоро стартуют съёмки нового сезона шоу «Холостяк», главным героем которого на этот раз станет немедийный персонаж — врач-стоматолог Антон Криворотов.
News.ru вчера в 11:58
Здоровье

Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах

По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 02:55
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Политика

Украинцев и белорусов признают носителями русского языка без экзамена

В настоящий момент иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, если они или их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ.
Российская газета 06:38
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

Актуальные Новости 09:00
Политика

Путин и Меркель обсудили организацию саммита «нормандской четверки»

РИА Новости 12:13
Армия и оружие

В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
РБК 20:52
Происшествия

Полицейский погиб во время драки с коллегой в Нальчике

В Нальчике полицейский скончался после того, как подрался с коллегой во время обучения в институте повышения квалификации МВД.
Газета.Ru 08:53
Политика

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.
Вести.Ru 15:24
Финансы

ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru вчера в 06:47
Футбол

«Спартак» отомстил журналистам «Спорт-Экспресс» за обложку с Джокером

Троих журналистов издания «Спорт-Экспресс» не пустили в ложу прессы на матч «Спартак» — «Рубин», поскольку на минувшей неделе один из выпусков газеты вышел с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско в образе героя комиксов Джокера.
Нева Спорт 15:06
Футбол

Зенит — Ростов 6:1

Газета.Ru 13:42
Политика

Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 17 октября в 05:20
Единоборства

Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights

Спорт-Экспресс 16:45
Футбол

«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ

Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 13:08
Происшествия

В Новокузнецке разыскали без вести пропавших школьников

КузПресс 02:38
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Игры

Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat

Goroday.ru 12:17
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия 20:36
Общество

Скончался вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший подъемом «Курска»

В Петербурге скончался командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, затем — замкомандующего флотом и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всем экипажем погибла подводная лодка К-141 «Курск» вице-адмирал Михаил Моцак.
Мойка78 08:03
Экономика

Силуанов заявил о возможном отказе России в кредите для Белоруссии

12 октября 2018 года Силуанов заявил, что РФ в следующем году рассмотрит возможность предоставления Белоруссии кредита на $630 млн для рефинансирования долга перед Москвой.
Известия 12:11
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Космос

Планеты у других звезд оказались похожи на Землю составом

Московский Комсомолец вчера в 10:58
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru 08:42
Космос

Робот «Федор» выполнил секретные операции на МКС

Робот "Федор" рассказал, что во время своего пребывания на МКС выполнил ряд секретных задач, но об их проведении знает только гендиректор Роскосмоса, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс вчера в 10:49
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

МИР 24 вчера в 12:36
Игры

Стратегия Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ EGS и Xbox One

Surviving the Aftermath вышла в ранний доступ. Игра уже доступна в раннем доступе Epic Games Store и Xbox One.
Cyber.sports.ru 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мордовия Арена
Стадион
Футбольный стадион в Саранске, домашний стадион футбольного клуба «Мордовия» и временный для ФК «Тамбов». Автор проекта ФГУП «Спорт-Ин». Строительство стадиона началось в 2010 году. Официально объект введён в эксплуатацию 9 апреля 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное