Футбол
Онлайн Тамбов.руФК «Тамбов» в матче с «Уралом» попытается уйти с последнего места
|13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
|59′
Владимир Обухов
|61′
|63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
|64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
|70′
Эрик Бикфалви
|73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
|73′
|76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
|82′
|90′+1′
Петрюс Бумаль
|90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Тамбов
Расстановка 5‑4‑1
88
Шелия
7
Чернышов
55
Осипенко
27
Грицаенко
30
Таказов
9
Мамтов
17
Хосонов
19
Мелкадзе
92
Чуперка
3
Тетрашвили
13
Обухов
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
20
Панюков
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
13
Бумаль
21
Насыров
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб "Тамбов" в рамках 13 тура РПЛ сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. Игра пройдет в субботу, 19 октября, в 14:00 в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". Перед очной встречей "Урал" занимает девятое место в таблице.
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