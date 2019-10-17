Футбольный клуб "Тамбов" в рамках 13 тура РПЛ сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. Игра пройдет в субботу, 19 октября, в 14:00 в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена". Перед очной встречей "Урал" занимает девятое место в таблице.

ФК «Тамбов» в матче с «Уралом» попытается уйти с последнего места

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