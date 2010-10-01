РПЛ
Газета Республика БашкортостанФК «Уфа» на выезде выиграл у «Ахмата»
|10′
Азер Алиев
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
|46′
Роланд Гиголаев
Лечи Садулаев
|55′
|68′
Вячеслав Кротов
Андрес Вомбергар
|77′
Оливье Тилль
Артем Голубев
Денис Глушаков
Магомед Митришев
|85′
|90′
Ловро Бизяк
Андрей Козлов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
6
Гащенков
15
Семенов
4
Анхель
22
Садулаев
21
Роши
11
Силва
19
Иванов
7
Митришев
59
Харин
17
Мбенг
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
77
Алиев
74
Фомин
22
Голубев
8
Карп
32
Вомбергар
99
Козлов
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Было задание на матч, чтобы команда сыграла высоко, подальше от своих ворот, все получилось – сказал по окончании встречи главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Футбол
Лацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии
"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
Общество
Польша хочет купить у Австрии территорию лагеря смерти
Правительство Польши хочет купить у Австрии место бывшего немецко-фашистского лагеря смерти Маутхаузен-Гузен, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу.
Политика
Путин: Строительство «Северного потока-2» подходит к концу
В настоящее время немецкие потребители бесперебойно снабжаются российским газом, а после введения «Северного потока-2» в эксплуатацию спрос в энергоресурсе будет удовлетворен не только в Германии, но и в других европейских странах, подчеркнул Владимир Путин.
Общество
Совфед предложил ввести общую систему оплаты труда для учителей
Стоит отметить, что размер зарплаты учителя зависит от величины МРОТ, принятой в регионе, а также различных надбавок и коэффициентов.
Авто
В США стартовали продажи первой в мире летающей машины
Голландская компания PAL-V International B.V. на фестивале Miami Art Week во Флориде представила прототип летающей машины Pioneer Personal Air Landing Vehicle (сокращенно PAL-V).
Единоборства
Джошуа победил Руиса и вернул четыре чемпионских пояса
Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа победил американца Энди Руиса в бою-реванше. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Футбол
Жозе Моуринью — о Сон Хын Мине: «Мой сын зовет его Соналдо»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил эффектный гол Сон Хын Мина в матче чемпионата Англии против «Бернли» (5:0). Форвард корейцев прошел через большую часть поля, обыграв по пути всех соперников и поразив ворота.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Политика
Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ
Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.
Политика
Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии
Фигурное катание
Косторная: рада, что у меня всё получилось
Ранее сообщалось, что Косторная, Щербакова и Трусова заняли три первых места в финале Гран-при.
Происшествия
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
После ДТП в Нижнем Новгороде госпитализировали десять детей и одного взрослого, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Общество
Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Шоу-бизнес
Эрика Герцег прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе
Одной из самых сексуальных солисток нового состава «ВИА Гры» Эрике Герцег активно приписывают роман с ее продюсером Константином Меладзе, что сильно расстраивает девушку.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил в дерби «Манчестер Сити»
Авто
Suzuki предложит россиянам новый компактный кроссовер Ignis
Появились сведения, что обновленная версия кроссовера Suzuki Ignis в 2020 году поступит в продажу на российский рынок.
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»
София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Шоу-бизнес
Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Авто
Появились первые фотографии Kia Seltos для России
1,6-литровый 123-сильный агрегатом предложат для полноприводных версий, а 2,0-литровый 149-сильный атмосферник будет доступен с вариатором и приводом на передние или все колеса.
Происшествия
Возросло число погибших во время пожара в колледже Одессы
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Политика
ФБР возглавило расследование стрельбы на авиабазе ВМС во Флориде
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд уже поручил спецслужбам королевства сотрудничать с США в расследовании инцидента со стрельбой.
Армия и оружие
НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю
Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
Армия и оружие
США восхитили разработки тульского КБП
Кино