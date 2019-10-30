Футбол
Вся УфаФК «Уфа» сегодня встретится с ЦСКА
Башкирские футболисты начали свой путь в национальном кубке с положительного результата - в матче с Чайкой, уфимский клуб одержал победу со счетом 0:1. В сегодняшней встрече участие не примут сразу несколько игроков "Уфы".
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ЦСКА — «Уфа». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года
LiveSport.ru28 октября в 23:18
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