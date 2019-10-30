Футбол

Вся УфаВся УфаФК «Уфа» сегодня встретится с ЦСКА

ЦСКА — Уфа
сегодня
в 12:00
Кубок России, 1/8 Финала
Стадион «ВЭБ Арена»
Башкирские футболисты начали свой путь в национальном кубке с положительного результата - в матче с Чайкой, уфимский клуб одержал победу со счетом 0:1. В сегодняшней встрече участие не примут сразу несколько игроков "Уфы".
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