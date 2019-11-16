Футбол
ТАСС СпортФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков
Футбольный клуб "Зенит" не имеет интереса в приобретении полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.
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В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
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Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
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Россия — Бельгия 1:4
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Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
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Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
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Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
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Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину.
Происшествия
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Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
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В России предложили поднять цены на шипованные шины
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Слухи: Obsidian и Rare анонсируют на X019 новые игры
По словам Ахмада, в рамках мероприятия анонсируют по игре от Obsidian Entertainment (The Outer Worlds) и Rare (Sea of Thieves).
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Invictus Gaming вышла в верхнюю сетку плей-офф MDL Chengdu Major
Китайская команда вышла в верхнюю сетку плей-офф.
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СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
Об увольнении тренера не может быть и речи.
Политика
Помощник Зеленского сообщил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.
Происшествия
В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе
Пять человек, включая трех детей, погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в субботу, сообщает телеканал Fox News.