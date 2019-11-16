Футбольный клуб "Зенит" не имеет интереса в приобретении полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

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ФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

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