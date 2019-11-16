Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

Футбольный клуб "Зенит" не имеет интереса в приобретении полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.
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ФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

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Александр Медведев: Интереса в приобретении Миранчуков у «Зенита» нет

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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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