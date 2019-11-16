Футбол
ТАСС СпортФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков
Футбольный клуб "Зенит" не имеет интереса в приобретении полузащитников "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.
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Здоровье
Германия приняла закон об обязательной вакцинации от кори
Правительство Германии в четверг приняло закон «О защите от кори», в соответствии с которым прививки от заболевания в стране теперь станут обязательными.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Пилот Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал первым в квалификации «Гран-при Бразилии».
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Общество
В США активы компании Дерипаски оказались заблокированы из-за санкций
В США из-за санкций оказались заморожены активы компании Basic Element Inc. российского предпринимателя Олега Дерипаски.
Хоккей
«Авангард» в серии буллитов обыграл минское «Динамо»
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Футбол
Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020
Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой нашли две опухоли
Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи нашли у нее две опухоли.
Происшествия
В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП
По данным следствия, вечером 14 ноября подозреваемый, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2110" по проспекту Кулакова, столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2114", а затем пытался скрыться с места ДТП.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
Политика
СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей
Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.
Общество
В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин
МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.
Политика
Зеленский подписал закон об отделении ГТС от «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг), сообщила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq GT выйдет в четырех комплектациях
Накануне пресс-служба Skoda сообщила, что китайский Kamiq GT длиной 4 409 мм, шириной 1 781 мм, высотой 1 606 мм, с колесной базой 2 610 мм получит четыре варианта исполнения: Automatic Comfort, Automatic Ultimate, DSG Comfort и DSG Ultimate.
Политика
В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме
Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Уступали и в классе и борьбе»
Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев оценил игру команды в матче отбора Евро-2020 против Бельгии (1:4). — Меня не было в перерыве в раздевалке.
Музыка
Клип Go Bananas группы Little Big набрал 2 млн просмотров за 10 часов
Российская группа Little Big выложила в пятницу клип на песню Go Bananas. За 10 часов ролик набрал в YouTube более 2 млн просмотров.
Культура
Михалков назвал любовь и сострадание русским культурным кодом
Культурный код русского человека основывается на любви и сострадании, убежден председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Общество
В Польше обнаружены теплицы Гитлера
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Футбол
Станислав Черчесов: «Счет 1:4, конечно, не красит нас»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в матче против Бельгии (1:4) в рамках отбора Евро-2020.
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020
Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном.