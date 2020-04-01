Руководство футбольного клуба "Зенит" ведет переговоры с футболистами и представителями тренерского штаба об уменьшении заработной платы на время приостановки сезона. Как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев, такие переговоры ведутся.

«Зенит» ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты

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