Коронавирус

Российская газетаРоссийская газета«Зенит» ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты

Руководство футбольного клуба "Зенит" ведет переговоры с футболистами и представителями тренерского штаба об уменьшении заработной платы на время приостановки сезона. Как сообщил ТАСС генеральный директор клуба Александр Медведев, такие переговоры ведутся.
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«Зенит» ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты

Российская газета14:31

«Зенит» ведёт переговоры с командой и тренерским штабом о сокращении зарплаты

Чемпионат13:16

Медведев сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с игроками о снижении зарплат

Нева Спорт14:17

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News.ru14:02

ФК «Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат среди игроков и тренеров

ТАСС Спорт13:56

«Зенит» ведет переговоры с игроками о снижении зарплат из-за коронавируса

Московский Комсомолец14:29
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РИА Новости 05:15
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Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
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Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
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ВСУ обстреляли из миномётов посёлок в ДНР

Донецк, 1 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Обстрел из миномётов посёлка Каштановое на окраине Ясиноватой в ДНР устроили ВСУ 1 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
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Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики при вирусной пневмонии не помогут.
ФедералПресс 07:41
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

Минобороны РФ направило в США второй борт ВКС России с грузом гуманитарной помощи.
BFM.ru вчера в 21:44
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
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Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа вчера в 05:30
Экономика

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время

В ОАО РЖД могут ввести неполное рабочее время На железных дорогах могут ввести режим неполного рабочего времени.
Коммерсантъ 14:26
Здоровье

Коронавирус заменит более опасная инфекция

В будущем человечество может столкнуться с еще более опасной инфекцией, чем COVID-19, вызываемый коронавирусом SARS-CoV-2, заявил «Вечерней Москве» доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.
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Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Газета.Ru 11:21
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В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

Американская компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в среду подала заявление о защите от банкротства, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 14:16
Армия и оружие

Многозарядный стреляющий нож спецназа КНР попал на фото

В Сети появились фотографии огнестрельного ножа - его используют разведчики и диверсанты Народно-освободительной армии Китая.
Российская газета 04:11
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Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Происшествия

Власти ХМАО подтвердили случай коронавируса на Приобском месторождении

Власти Ханты-Мансийского автономного округа подтвердили, что случай заражения коронавирусом имел место на Приобском месторождении.
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Жена Малкина рассказала о травле мужа из-за американского паспорта

Жена Евгения Малкина, российского форварда клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", рассказала о травле мужа из-за его американского гражданства.
Российская газета 04:44
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Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС 08:17
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Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
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Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
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Шесть жителей Волгоградской области нарушили карантин после заграничных поездок

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей.
КП - Волгоград 13:13
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Волгоградцам разрешено выходить на улицу с паспортом и уведомлением

С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища.
REGNUM 10:38
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