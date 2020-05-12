Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиФМБА организовало горячую линию для родственников пациентов с COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) организовало специальную горячую линию психологической поддержки для родственников пациентов с коронавирусом, рассказала глава агентства Вероника Скворцова.
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Вероника Скворцова
Мы имеем огромный резерв, резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, каким образом себя сберечь от инфицирования, ну и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям.
— Вероника Скворцова, российский политикГоворит Москва 15:36
с чего всё началось
Резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24
».
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