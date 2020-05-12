с чего всё началось

Мы имеем огромный резерв, резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, каким образом себя сберечь от инфицирования, ну и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) организовало специальную горячую линию психологической поддержки для родственников пациентов с коронавирусом, рассказала глава агентства Вероника Скворцова.

ФМБА организовало горячую линию для родственников пациентов с COVID-19

Политика В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша» Демарш посла Украины в Турции Андрея Сибиги, который пригрозил Аланье бойкотом со стороны украинских туристов за исполнение песни "Катюша", вызвал неодобрительную реакцию у многих пользователей Twitter, оставивших комментарии к его публикации в соцсети. 33

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Космос Околоземный астероид Рюгу мог пройти близко к Солнцу Учёные из Токийского университета в Японии обратили внимание на пыль, которая поднималась по мере приближения автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» к околоземному астероиду Рюгу.

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 1,7K

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Финансы Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля снизился на 11,5%, к доллару — на 13,3%, к евро — на 12,5%. 69

Общество Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.

Фигурное катание Экс-тренер группы Тутберидзе впервые высказался о переходе к Плющенко Бывший тренер группы прославленного специалиста Этери Тутберидзе Сергей Розанов в своем Instagram впервые высказался о переходе на работу в команду неоднократного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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Авто Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей. 38

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