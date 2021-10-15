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ФМБА ожидает, что препарат от коронавируса «Мир-19» будет зарегистрирован до конца года

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) ожидает, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией "Мир-19" будет зарегистрирован до конца года.
ТАСС
По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат не оказывает влияния на человеческий геном и иммунную систему и является абсолютно безопасным.
МИР 24
По словам разработчиков, речь идет не о вакцине от COVID-19, а об ингаляционном средстве.
Петербургский дневник
Первая фаза клинических испытаний показала безопасность и хорошую переносимость препарата.
Интерфакс

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В ФМБА ожидают регистрации препарата от COVID-19 «МИР 19» до конца года
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