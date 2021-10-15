Лариса Гузеева сообщила, что все еще находится в больнице в Коммунарке

Актриса и телеведущая, заслуженная артистка России Лариса Гузеева на протяжении трех недель продолжает находиться в больнице в Коммунарке, в которой проходит лечение от последствий COVID-19.