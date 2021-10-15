ТАССФМБА ожидает, что препарат от коронавируса «Мир-19» будет зарегистрирован до конца годаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) ожидает, что препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией "Мир-19" будет зарегистрирован до конца года.ТАССПо словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат не оказывает влияния на человеческий геном и иммунную систему и является абсолютно безопасным.МИР 24По словам разработчиков, речь идет не о вакцине от COVID-19, а об ингаляционном средстве.Петербургский дневникПервая фаза клинических испытаний показала безопасность и хорошую переносимость препарата.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruInc-news.ruПолитРоссияЗакC.РуЭкономика сегодняПетербургский дневникRT на русскомПолитическая ЭкспертизаИА Красная ВеснаГазета.RuВечерняя МоскваREGNUMiReactorDaily StormПрофильРамблерФАНСеверпост31 канал ЧелябинскаПодробнее о событииВ ФМБА ожидают регистрации препарата от COVID-19 «МИР 19» до конца годаRT на русскомвчера в 16:48Препарат от коронавируса «Мир-19» могут зарегистрировать до конца годаИзвестиявчера в 16:04Заявка на регистрацию антиковидного лекарства «Мир-19» подана в МинздравSmotrim.ruвчера в 12:58ФМБА ожидает, что препарат от коронавируса «Мир-19» будет зарегистрирован до конца годаТАССвчера в 15:30Институт иммунологии ФМБА подал документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19»РИА Новостивчера в 13:43ФМБА: регистрация препарата «Мир-19» ожидается до конца годаГазета.Ruвчера в 16:04Подана заявка на регистрацию препарата от коронавируса «МИР-19»Интерфаксвчера в 12:44Показать ещёОценить403Поделиться