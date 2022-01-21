В конце прошлого года "МИР 19" зарегистрировали и внесли во Временные методические рекомендации ведомства для применения в условиях стационара, где препарат уже сейчас с успехом применяют для терапии больных с коронавирусом.
Текущий мировой валютный порядок поддерживается слишком большим количеством денег, и для того, чтобы курс евро упал по отношению к доллару, нужны фундаментальные причины, заявил в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.
Возможно, ведомство осуществляло подготовку визита делегации Минобороны России в Венесуэлу и на Кубу. commons.wikimedia.org Ранее ИА SM-News сообщало, что Британия объявила об отправке на Украину подразделений своих ВС.