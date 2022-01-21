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ФМБА подало заявку на регистрацию препарата «МИР 19» для амбулаторного применения

В конце прошлого года "МИР 19" зарегистрировали и внесли во Временные методические рекомендации ведомства для применения в условиях стационара, где препарат уже сейчас с успехом применяют для терапии больных с коронавирусом.
РИА Новости
Разрешение Минздрава России на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса ФМБА получило19 июля.
Smotrim.ru
Сам препарат вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.
Российская газета
Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир 19» разработки ФМБА в конце декабря прошлого года.
Национальная служба новостей

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РИА Новостивчера в 13:57
ФМБА подало в Минздрав РФ заявку на регистрацию препарата «МИР 19» для амбулаторного применения
Телеканал 360°вчера в 13:50
Институт ФМБА подал заявку на регистрацию новой вакцины от COVID-19
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ФМБА подало заявку в Минздрав России на регистрацию лекарства от COVID-19 «Мир 19»
Lenta.ruвчера в 12:36
ФМБА подало заявку на исследование лекарства «МИР 19» для применения вне больниц
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