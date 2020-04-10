Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.

Экономика Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.

Религия РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Страстную неделю и Пасху В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.

Здоровье Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса Минздрав России в четверг обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции В частности, с шести до девяти расширен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.

Общество Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Общество Правительство определило правила возврата денег туристам Правительство России утвердило правила возврата клиентам туристических фирм денег из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора.

Футбол Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" договорились о снижении зарплат в условиях пандемии коронавируса, сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

Общество Девятиклассники смогут не сдавать предметы по выбору на ОГЭ Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.

Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Политика 10 лет назад разбился самолет польского президента Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.