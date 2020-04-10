Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

Федеральное медико-биологическое агентство России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к новой коронавирусной инфекции, документы на ее регистрацию будут поданы в начале следующей недели, сообщили в ФМБА.
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ФМБА представило две тест-системы для диагностики коронавируса

Интерфакс09:14

ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

RT на русском09:09

ФМБА представило тест-систему для диагностики коронавируса за 15-20 минут

ТАСС08:40

В России представили тест-системы для выявления коронавируса за 20 минут

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В России представили чипы для выявления коронавируса за 15 минут

Комсомольская правда08:43

В России представили тесты для быстрого выявления коронавируса и антител

Lenta.ru08:52

ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

РИА Новости08:54
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В Московском патриархате рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения, при этом однозначного запрета на это нет, документ разработан рабочей группой при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Сотрудники полиции составили первый в России протокол за нарушение дистанции более метра между людьми, рекомендованной в условиях коронавируса.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что ведущие российские артисты никогда не платили налогов на свою концертную деятельность.
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
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Правительство завершило сделку по выкупу акций Сбербанка

Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка.
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В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы

Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов продлил режим самоизоляции в регионе до 19 апреля.
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Появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»

На Украине прошли очередные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 04:19
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России в четверг обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции В частности, с шести до девяти расширен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых, следует из документа, опубликованного на сайте министерства.
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В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
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Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
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Правительство определило правила возврата денег туристам

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За последние сутки в Москве резко увеличилось число госпитализированных пациентов.
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Футболисты «Локомотива» согласились на сокращение зарплат

Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" договорились о снижении зарплат в условиях пандемии коронавируса, сообщил главный тренер команды Юрий Семин.
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Девятиклассники России не будут сдавать дополнительные предметы на ОГЭ в текущем году – информирует «ИТАР-ТАСС» со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Мусаева.
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Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
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Ранее kaskad.tv писал о том, что мошенник из Новосибирска обобрал калининградцев на 2 млн рублей.
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«Дело реставраторов» дошло до суда

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Попова заявила, что сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сроки окончания эпидемии коронавируса в настоящее время никто назвать не может.
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
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В России начали ограничивать продажу пива

В России из-за пандемии ограничили продажу разливного пива.
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В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах

В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
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Как работают Яндекс.Новости?
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