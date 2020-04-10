Коронавирус
RT на русскомФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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В Бурятии завели дело из-за фейка о сотнях заразившихся коронавирусом
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"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
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Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
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Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
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Правительство повысило предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство приняло решение повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
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В Красноярском крае ограничили передвижение между рядом городов региона
Власти Красноярского края из-за коронавируса ввели ограничения на въезд и выезд на территории ряда городов и поселков региона, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте краевого правительства.
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Авто
Стало известно, когда появится обновлённый внедорожник Lada 4x4 Bronto
Как пишет «Лада.онлайн» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», обновление версии Lada 4x4 Bronto перенесли на середину 2020 года.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
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ФОМ зафиксировал рост рейтинга доверия Путину
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Общество
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