Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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ФМБА представило тест-систему для выявления COVID-19 за 15–20 минут

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ФМБА представило две тест-системы для диагностики коронавируса

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ФМБА представило тест-систему для диагностики коронавируса за 15-20 минут

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ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

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ФМБА представило тест для выявления иммунитета к новому коронавирусу

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Душанбе, 10 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы во время учения у Памирского хребта отработали минирование горных дорог, сообщаетпресс-центр Центрального военного округа.
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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
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В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России

Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
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Саудовская Аравия требует от РФ еще больше сократить добычу нефти

Саудовская Аравия потребовала от России еще больше сократить добычу нефти.
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Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
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Общество

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Судя по всему, заявок оказалось слишком много. В срок до 9 апреля мэрия должна была произвести ревизию организаций.
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

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Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба

Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
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Террористы "ИГ"1( запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Хомс совершили нападение на бойцов сирийской армии, в результате чего пострадали как боевики, так и военнослужащие республиканских правительственных сил.
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Общество

На Урале вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч. На Урале вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции.
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
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В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
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Первая и вторая ступени трехступенчатой ракеты-носителя (РН) Long March 3B отработали в штатном режиме, Spacecom со ссылкой на информацию агентства Синьхуа.
Telesputnik.ru 10:17
Общество

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В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

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РБК 12:09
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Карпин: «„Ростов“ хочет доиграть сезон и попасть в топ-3»

Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме.
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Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
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Минздрав предупреждает о летальности попыток самолечения коронавируса

Отмечается, что в последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы положительных свойствах некоторых лекарств, однако не все они сочетаются с другими препаратами и не все имеют доказанную эффективность.
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Общество

В России начали запрещать продажу разливного пива

В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
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Общество

Столичные больницы и скорая работают на пределе

В Москве, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной пневмонией, увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.
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Игры

Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler

Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
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Общество

Экс-губернатор Севастополя извинился за брань в аэропорту Ижевска

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников извинился за то, что нецензурно обругал полицейских в аэропорту Ижевска.
Московский Комсомолец 09:05
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