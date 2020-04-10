Коронавирус
RT на русскомФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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Армия и оружие
Российские военные минировали горные серпантины у Памирского хребта
Душанбе, 10 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Военнослужащие 201-й российской военной базы во время учения у Памирского хребта отработали минирование горных дорог, сообщаетпресс-центр Центрального военного округа.
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
Политика
В США считают нефтяную войну с Саудовской Аравией большой ошибкой России
Стивен Кук утверждает, что, вступив в конфликт с Саудовской Аравией, Москва явно переоценила свои силы.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от РФ еще больше сократить добычу нефти
Саудовская Аравия потребовала от России еще больше сократить добычу нефти.
Общество
Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Общество
Мэрия сокращает список предприятий в Омске, которым можно работать
Судя по всему, заявок оказалось слишком много. В срок до 9 апреля мэрия должна была произвести ревизию организаций.
Здоровье
Омский минздрав из-за коронавируса перепрофилирует девять больниц
В выбранных региональным минздравом лечебных учреждениях подготовят 1 546 коек, включая реанимацию.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Политика
Украина добивается проведения саммита «Нормандской четвёрки» — Кулеба
Киев, 10 апреля 2020, 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».
Армия и оружие
САА отразила нападение террористов на востоке сирийской провинции Хомс
Террористы "ИГ"1( запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Хомс совершили нападение на бойцов сирийской армии, в результате чего пострадали как боевики, так и военнослужащие республиканских правительственных сил.
Общество
На Урале вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч. На Урале вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции.
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Космос
Запуск китайской ракеты с индонезийским спутником потерпел неудачу
Первая и вторая ступени трехступенчатой ракеты-носителя (РН) Long March 3B отработали в штатном режиме, Spacecom со ссылкой на информацию агентства Синьхуа.
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Общество
В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Футбол
Карпин: «„Ростов“ хочет доиграть сезон и попасть в топ-3»
Если режим самоизоляции будет отменен, мы с 1 мая начнем тренировки, а 7 июня возобновим РПЛ, то к 20 июля доиграем в спокойном режиме.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Здоровье
Минздрав предупреждает о летальности попыток самолечения коронавируса
Отмечается, что в последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы положительных свойствах некоторых лекарств, однако не все они сочетаются с другими препаратами и не все имеют доказанную эффективность.
Общество
В России начали запрещать продажу разливного пива
В трех регионах России запретили продажу разливного пива. Об этом 10 апреля сообщила газета «Коммерсант».
Общество
Столичные больницы и скорая работают на пределе
В Москве, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной пневмонией, увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Общество
Экс-губернатор Севастополя извинился за брань в аэропорту Ижевска
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников извинился за то, что нецензурно обругал полицейских в аэропорту Ижевска.