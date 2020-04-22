Коронавирус
RT на русскомФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина
Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии. Об этом говорится в сообщении на сайте ФМБА.
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США приостановят иммиграцию на два месяца
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Lenta.ru вчера в 18:57
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СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
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Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа
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