Коронавирус

RT на русскомRT на русскомФМБА рассказало о предварительных итогах исследования мефлохина

Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин» показали положительную динамику у 78% пациентов с коронавирусом, находящихся в среднетяжёлом состоянии. Об этом говорится в сообщении на сайте ФМБА.
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