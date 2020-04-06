Коронавирус
REGNUMФМБА разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии
Москва, 6 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».
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СССР снова спасает: коронавирус будут лечить советским лекарством от язвы
Общественная служба новостей12:16
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Общество
Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом
Коронавирусом COVID-19 заразились уже больше тысячи военнослужащих США. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Пентагона.
Общество
Ведущая НТВ рассказала о 40 тысячах погибших от коронавируса в России
Ведущая Ирада Зейналова заявила о 40 тысячах погибших от коронавируса в России в прямом эфире телеканала НТВ.
Политика
Макрон отреагировал на ухудшение состояния Джонсона из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ухудшение состояния премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за коронавируса.
Общество
Глава Минтруда: на поддержку семей с детьми выделяется 200 млрд рублей
Москва, 6 апреля 2020, 18:42 — REGNUM На поддержку семей с детьми в Российской Федерации власти направляют порядка 200 млрд рублей.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Политика
Директор ВЦИОМ объяснил рост рейтинга Путина
Федоров отметил, что оба раза после обращения Путина был зафиксирован рост его рейтинга, что означает доверие населения к президенту.
Здоровье
Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Хоккей
Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
Армия и оружие
В Сирии в результате засады погиб офицер армии США
Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Учебный год в школах могут продлить до 8 июня
Глава Минпросвещения России сообщил, что из-за карантина учебный год в ряде школ России может быть продлен до начала единого государственного экзамена — 8 июня.
Общество
Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
«Росатом» вернул из Бангладеш 178 сотрудников из-за коронавируса
Госкорпорация "Росатом" организовала возвращение из Бангладеш в Нижний Новгород 178 сотрудников, задействованных в строительстве АЭА "Руппур".
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Названы сроки поставки в Россию препарата от коронавируса
Пробная партия препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал хорошие результаты в Китае в борьбе с коронавирунсной инфекцией, будет поставлена в Россию через неделю.
Общество
Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции
В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Игры
Релиз игры The Last of Us: Part 2 перенесен
Новые даты выхода игр в продажу пока не названы. Ранее мы сообщали о том, что ожидаемая игра Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля 2020 года.
Космос
Ракету «Союз-2.1а» вывезли на старт для первого полета с людьми
Первый полет носителя с экипажем состоится 9 апреля. "Союз-2.1а" вывезли на старт для первого полета с людьми.