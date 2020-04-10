Коронавирус

РБКРБКФМБА сообщило об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса

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Противокоронавирусное действие «Мефлохина» доказано

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Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
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Скорость распространения коронавиурса в странах Европы постепенно замедляется.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
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Спорт

Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
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Армия и оружие

Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

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Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Соединенные Штаты модернизировали размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61.
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Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова

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Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США

Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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