Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.