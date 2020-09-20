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ТАСС
ТАСС

ФМБА в 2019 году перевыполнило план по доходам на 2,33%

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России в 2019 году перевыполнило план по доходам на 2,33% или на 5,2 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ.В источнике
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ИА Хакасия

Генпрокуратура с марта не спешит определиться по факту нецелевого использования федеральных средств в Хакасии?

ИА Хакасия00:33
ТАСС

ФОМС в 2019 году исполнил бюджет по расходам на 99,8%

ТАСС17:20
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Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
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Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

"После погашения ипотечного кредита материнским капиталом могут возникнуть проблемы с рефинансированием данного кредита в другом банке, поскольку далеко не все банки соглашаются рефинансировать подобные кредиты", - говорит эксперт.
РИА Новости20:36
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Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей

В результате в ТОПе оказались японские модели, а возглавляет рейтинг лучших семейных кроссоверов до 900 тысяч рублей кроссовер Suzuki Grand Vitara не старше 2011 года выпуска, оснащенный двухлитровым ДВС, работающим в паре с механикой или автоматом.
Газета DAILYвчера в 14:32
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
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Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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