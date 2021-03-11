9 массовых моделей автомобилей попали под налог на роскошь в РФ в 2021 году

На авто стоимостью от 3 до 5 млн рублей надбавка составляет всего 1,1 от суммы налога (действует в течение трёх лет с года их выпуска); на авто стоимостью от 5 до 10 млн рублей начисляется двойной транспортный налог (действует на протяжении пяти лет с их выпуска); на авто стоимостью от 10 до 15 млн рублей начисляется тройной транспортный налог.