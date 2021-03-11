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ТАСС
ТАСС

ФНБ по итогам 2021 года может быть пополнен более чем на 2 трлн рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2021 году превысят 2 трлн руб. при сохранении текущих цен на нефть, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает Минфин.В источнике
С чего всё началось
В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов, сообщала
 Счетная палата (СП) по итогам мониторинга использования средств Фонда за январь-ноябрь 2020 года.
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