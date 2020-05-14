Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 405,77 млрд рублей, или 10,9% ВВП, что эквивалентно $168,352 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 апреля ФНБ составлял 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Объем средств ФНБ сократился в апреле на 450 млрд рублей

Российская газета14 мая в 14:24

ФНБ сократился почти на 450 млрд рублей в апреле

Телеканал 360°14 мая в 15:10

Объем средств Фонда национального благосостояния сократился в апреле на 450 миллиардов рублей

Комсомольская правда14 мая в 14:35

За месяц ФНБ сократился до 12,4 трлн рублей

Коммерсантъ14 мая в 15:33

ФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей

Интерфакс14 мая в 13:39

Объем средств ФНБ за месяц сократился почти на 450 млрд рублей

Взгляд.ру14 мая в 13:33

Объем средств ФНБ в апреле сократился почти на 450 млрд рублей

ТАСС14 мая в 13:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:58, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец 11:55
9
Политика

Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар

Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста.
Российская газета 19:31
56
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
893
Путешествия

Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов

"С середины июня мы думаем, что возобновится международный туризм из определенных стран.
РИА Новости 12:34
13
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
5,4K
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
2,4K
Происшествия

В Ленинском округе Омска полиция заблокировала целое общежитие

В Ленинском округе Омска на окраине города полиция заблокировала дом №3 на улице 11-я Чередовая.
Байкал24 18:31
21
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

По информации оперштаба на пятницу, 15 мая в Алтайском крае за сутки еще у 38 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 03:21
236
Политика

Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак.
Газета.Ru 11:15
1
Единоборства

«РЕН ТВ» покажет бои турнира UFC Fight Night 172

«РЕН ТВ» намерен показать поединки турнира UFC Fight Night 172, который запланирован на 17 мая в американском Джексонвилле, сообщает пресс-служба телеканала.
ProstoProSport вчера в 10:21
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
1K
Здоровье

Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус

Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 20:45
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
1,1K
Футбол

Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал о своём самочувствии

Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, обратился к подписчикам в инстаграме.
Soccer.ru 17:33
Общество

Главврача больницы в Армавире уволили после акции протеста врачей

Проверка выплат медикам, которые работают с коронавирусными больными, началась в Краснодарском крае после того, как работники скорой медицинской помощи опубликовали в соцсетях видеообращение о нарушении их трудовых прав.
РБК 08:49
833
Политика

Обама обвинил руководство США в безрассудстве

Бывший президент США Барак Обама обвинил руководство США в безрассудстве в ходе речи перед выпускниками школ, трансляция которой была на YouTube-канале Yahoo Finance.
Lenta.ru 20:37
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета 07:13
5,1K
Политика

В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова

Страна Пуэрто-Рико, являющаяся свободно ассоциированным государством под управлением США, проведет 3 ноября референдум о статусе острова, соответствующий закон подписала губернатор штата Ванда Васкес.
РИА Новости 19:11
2
Общество

В Москве скончался ещё 71 пациент с коронавирусом

RT на русском 16:09
357
Политика

Минфин США попросил суд отклонить дополнительный иск Дерипаски

Минфин США от лица Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) обратился в суд Вашингтона с просьбой прекратить либо провести по ускоренной процедуре рассмотрение иска российского миллиардера Олега Дерипаски, следует из документов суда, размещенных в базе данных Court Listener.
ПРАЙМ 17:10
8
Политика

Пушков объяснил цель украинских санкций против музеев и вузов РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введение Украиной санкций против российских учреждений науки и культуры.
Российская газета 19:49
19
Шоу-бизнес

Мария Горбань получила медаль за то, что справилась с коронавирусом

Bimru.ru 12:20
2
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
881
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
927
Космос

Глава NASA отчитал Китай за ракету, едва не упавшую на Нью-Йорк

Газета.Ru 01:47
15
Здоровье

Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID

Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
РБК 20:38
9
Общество

В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений

Власти Ленинградской области решили приостановить работу крупных ТЦ, которая была разрешена с 12 мая, из-за нарушения санитарных норм.
Московский Комсомолец 18:49
Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
19
Происшествия

В РФ за сутки потушили 25 лесных пожаров

Москва, 17 мая 2020, 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
REGNUM 19:18
2
Общество

Первые испытания вакцины от коронавируса начнутся в Канаде

«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Телеканал 360° 12:25
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное