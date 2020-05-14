Финансы
ИнтерфаксФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 405,77 млрд рублей, или 10,9% ВВП, что эквивалентно $168,352 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 апреля ФНБ составлял 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд.
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Объем средств Фонда национального благосостояния сократился в апреле на 450 миллиардов рублей
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