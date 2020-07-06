Финансы
ИнтерфаксФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 12 трлн 139,6 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $173,544 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 июня ФНБ составлял 12 трлн 161,48 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $171,889 млрд.
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Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение по делу о ДТП
ИА Красная Весна 12:19
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
РИА Новости 07:43
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В Германии увидели угрозу банкротства Украины
Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Волгоградская школьница умерла от удара током в фонтане
Даниловский район, Волгоградская область, 6 июля 2020, 16:42 — REGNUM В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки, скончавшейся от удара током в центральном парке станицы Березовская в Даниловском районе.
REGNUM 09:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Происшествия
В Подмосковье взорвался газ в жилом доме
В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.
Lenta.ru 12:07
Происшествия
Сообщение о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердилось
Ранее региональное управление МЧС сообщило о получении сигнала о падении самолёта Ан-2 на Игумновском шоссе в окрестностях города Дзержинска.
REGNUM 12:28
Общество
Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава.
Коммерсантъ 04:21
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Елеевым
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru 08:02
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Ливийскую авиабазу с турецкими ЗРК показали на снимке со спутника, такое фото опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель".
Газета.Ru вчера в 11:14
Экономика
Издательства приостановили поставки книг в «Республику»
Издательства "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер" прекратили поставки книг в сеть магазинов "Республика" из-за долгов, ритейлер предложил им дисконтировать большую часть его долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на издателей.
Интерфакс 04:20
Авто
Audi выпустит электрический седан A9 E-tron в 2024 году
В 2024 году компания Audi представит серийный электрический седан A9 e-Tron, который станет конкурентом Mercedes-Benz EQS и новому Jaguar XJ.
Автоновости дня 07:41
Хоккей
В НХЛ зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом
Сезон продолжится плей-офф из 24 команд. Ранее сообщалось, что в женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 11:55
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru 06:17
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» собрал более 1 млн просмотров
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на композицию «Фотосессия» собрал более миллиона просмотров.
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Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей
Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19