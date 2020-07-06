Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 12 трлн 139,6 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $173,544 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 июня ФНБ составлял 12 трлн 161,48 млрд рублей, или 10,7% ВВП, что эквивалентно $171,889 млрд.

ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

Политика Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России. 1,3K

Финансы Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. 8

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 604

Политика В Германии увидели угрозу банкротства Украины Украине грозит банкротство после того, как глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий ушел в отставку, считает немецкое деловое издание Handelsblatt. 393

Происшествия Волгоградская школьница умерла от удара током в фонтане Даниловский район, Волгоградская область, 6 июля 2020, 16:42 — REGNUM В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки, скончавшейся от удара током в центральном парке станицы Березовская в Даниловском районе. 87

Происшествия В Подмосковье взорвался газ в жилом доме В городе Щелково Московской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном жилом доме.

Общество Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в Индии с начала пандемии достигло 697 413 человек, следует из данных индийского Минздрава. 8

Энергетика «Газпром» приостановил поставку газа через Польшу После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System. 12

Экономика Издательства приостановили поставки книг в «Республику» Издательства "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер" прекратили поставки книг в сеть магазинов "Республика" из-за долгов, ритейлер предложил им дисконтировать большую часть его долга, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на издателей.

Авто Audi выпустит электрический седан A9 E-tron в 2024 году В 2024 году компания Audi представит серийный электрический седан A9 e-Tron, который станет конкурентом Mercedes-Benz EQS и новому Jaguar XJ.

Хоккей В НХЛ зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом Сезон продолжится плей-офф из 24 команд. Ранее сообщалось, что в женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 264