Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июля составил 12 трлн 139,6 млрд рублей ($173,544 млрд), или 10,7% ВВП, сообщает Минфин. Как отмечает «Интерфакс», на 1 июня ФНБ составлял 12 трлн 161,48 млрд рублей. Таким образом, за июнь его объём уменьшился на 21,9 млрд рублей.

ФНБ в июне сократился на 22 млрд рублей

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